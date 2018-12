Giáo viên mầm non ở TP HCM không muốn lắp camera lớp học

TP HCM gắn camera lớp học tại nơi từng xảy ra bạo hành trẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa khảo sát giáo viên và phụ huynh quận 1, 12 và huyện Hóc Môn về nhu cầu lắp đặt camera tại các cơ sở giáo dục mầm non. Đây là những địa bàn từng xảy ra bạo hành trẻ, hoặc là nơi có nhiều nhóm trẻ gia đình nhất thành phố.

Có 48% giáo viên đồng ý việc này, số còn lại cho rằng, hình ảnh lớp học được cập nhật trên mạng sẽ khiến họ gặp nhiều rắc rối vì phụ huynh dễ hiểu lầm tình huống, hoặc lo lắng cho con quá mà liên tục gọi điện nhắc nhở giáo viên.

Trường hợp lắp camera chỉ để ban giám hiệu giám sát, lượng giáo viên đồng ý cao hơn với hơn 72%, còn lại phàn nàn "cảm thấy cấp trên thiếu tin tưởng" và họ luôn trong tình trạng lo mắc lỗi.

Trong khi đó, gần 90% phụ huynh ủng hộ lắp camera trong lớp con em mình nhưng không muốn hình ảnh được công khai, chỉ để nhà trường quản lý, giám sát.

Một trường mầm non công lập ở quận Tân Bình, TP HCM. Ảnh: Mạnh Tùng.

Động thái này diễn ra sau khi Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu yêu cầu Sở Giáo dục từ năm học 2018-2019 lắp camera ở các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (cả tư thục và công lập) nhằm xử lý tình trạng bạo hành trẻ đang gây bức xúc dư luận, giảm uy tín của ngành giáo dục.

Dù khẳng định sự cần thiết của camera trong công tác quản lý các cơ sở mầm non, song Sở Giáo dục cũng chỉ ra một số hạn chế như: gây áp lực cho giáo viên, dễ gây hiểu lầm cho phụ huynh; nhiều trường công lập không có kinh phí lắp đặt...

Hiện, thành phố có hơn 1.200 trường mầm non (khoảng 40% trường công lập, còn lại là ngoài công lập), hơn 1.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và hơn 14.000 nhóm lớp trong các cơ sở giáo dục mầm non. Tổng số trẻ đang được nuôi giữ là hơn 385.000 với gần 25.000 giáo viên.

Tỷ lệ gắn camera sân trường, hành lang để đảm bảo an ninh ở các trường mầm non tương đối cao: trường công lập gần 48%; mầm non tư thục gần 73%; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục gần 53%. Trong khi đó, tỷ lệ lắp camera trong lớp học còn ít, dao động 0,9-10%.

Hồi cuối năm ngoái, chủ cơ sở và bảo mẫu nhóm trẻ Mầm Xanh (quận 12) thường xuyên đánh, đạp, đập can nhựa vào đầu trẻ; hay mới đây hình ảnh nữ giáo viên trường Mầm non 30/4 (quận 1) có hành vi đánh trẻ bị phát tán... đã khiến dư luận bức xúc.