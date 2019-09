Giáo viên khối mầm non tự viết phần mềm giảng dạy

27 nhà giáo khối mầm non trình bày những hồ sơ sáng kiến tại cuộc thi “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ ba diễn ra 16/9.

Ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non

Điểm sáng của các hồ sơ giáo viên mầm non năm nay là việc ứng dụng công nghệ trong việc dạy trẻ mầm non - lứa tuổi chưa dễ dàng được cho phép tiếp cận công nghệ. Trong đó, gây ấn tượng hơn cả trong ngày xét duyệt đầu tiên là phần trình bày của cô giáo Phạm Minh Ngọc (Trường Mầm non Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Trong quá trình dạy trẻ, cô Ngọc đã ứng dụng những phần mềm như: Trí tuệ bé yêu, Cây cọ nhí, Bé yêu khám phá, Phát triển ngôn ngữ, Toán học. Với 4.750 trò chơi, bài tập giúp trẻ "học mà chơi, chơi mà học", cô Ngọc đã tạo hứng thú học ở trẻ thông qua tiếp cận công nghệ từ sớm.

Ông Đặng Bảo Linh, chuyên gia về Công nghệ giáo dục tại Hệ thống Giáo dục Học Mãi, thành viên hội đồng xét duyệt, bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng cô phát triển và phổ biến những phần mềm đặc thù dành cho lứa tuổi mầm non nhằm phát huy trí tuệ của trẻ.

Bên cạnh đó là cô Nguyễn Hồng Linh, giáo viên trường Mầm non Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, người dân tộc Mường. Cô Hồng Linh từng sợ hãi trước CNTT nhưng cô đã vượt lên chính mình, biến nỗi sợ thành thế mạnh, tự tìm tòi học hỏi và nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Cô đã ứng dụng CNTT để thiết kế trò chơi Toán học cho trẻ, đồng thời giúp trẻ tập làm quen và tương tác với công nghệ. Năm học 2017-2018, đề án "Ứng dụng CNTT trong thiết kế trò chơi toán học cho trẻ" của cô đã đạt loại B cấp quận.

Cô Nguyễn Hồng Linh - Giáo viên trường Mầm non Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hội đồng cũng đồng thời ghi nhận tâm huyết của cô Nguyễn Thị Thường, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Sao, quận Thanh Xuân, một nhà giáo đã trên 50 tuổi, vẫn không ngừng nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn giảng dạy, đồng thời chia sẻ với đội ngũ giáo viên. Cô đã tự tay dùng các phần mềm để thiết kế và xây dựng "Thư viện ảnh động". Sau khi được cô động viên, 100% giáo viên trong trường đã biết khai thác tài liệu trên mạng và sử dụng "Thư viện ảnh động" để soạn giáo án điện tử, trình chiếu, minh họa cho các bài giảng của mình trên Powerpoint.

Cô giáo Nguyễn Thị Thường (áo trắng), nhà giáo đã trên 50 tuổi, vẫn không ngừng nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng CNTT

Ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến thế giới

Về vận dụng khoa học giáo dục tiên tiến, đa số cô giáo đã chọn phương pháp Montessori hay STEAM làm kim chỉ nam cho các sáng kiến của mình. Báo cáo trước hội đồng, nhiều cô giáo chia sẻ đã sử dụng thành thạo máy cắt, máy khoan để biến những nguyên vật liệu bỏ đi như lốp xe, vỏ lon, vỏ hộp... thành đồ chơi cho trẻ và tạo ra những giáo cụ hình quả, cây, chữ cái, hình các con vật để cuốn hút trẻ.

Các cô cũng tạo ra những hoạt động cho trẻ được hòa mình với thiên nhiên, được trải nghiệm các nghề nghiệp công an, lính cứu hỏa, nông dân, nội trợ, được vui tham gia các sự kiện văn hóa... Từ đó không chỉ giúp trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp mà còn nuôi dưỡng những tình cảm của trẻ đối với những người xung quanh, đồng thời cuốn hút trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

Những điểm sáng có thể kể đến là hoạt động do cô Nguyễn Thùy Linh, giáo viên trường Mầm non Phùng Xá, huyện Mỹ Đức tổ chức. Trẻ được đi trải nghiệm làng nghề truyền thống, biết cách nghệ nhân tạo ra "chăn tơ tằm do tằm dệt" và được tự tay tham gia một khâu đơn giản ở làng nghề. Hay như cô Phạm Thị Thúy, trường Mầm non Hoa Sen, huyện Thường Tín, đã kích thích trẻ khám phá tìm tòi qua những hoạt động kỳ thú, như tiết mục biểu diễn ảo thuật "chiếc ghim nhảy múa" để gợi cho trẻ tò mò và sau đó, cô giải thích sự kỳ diệu của nam châm.

Chuyên đề "Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giờ ăn cho trẻ", giúp trẻ cảm thấy hứng thú với giờ ăn, học cách ăn văn minh và kỹ năng tự phục vụ bản thân, cũng là một trong những sáng kiến thiết thực của cô giáo Nguyễn Thị Hậu, trường Mầm non Vĩnh Hương, quận Hoàng Mai. Cô Hậu nhận thấy trẻ có những lo lắng khi đến giờ ăn, vì thế cô đã cùng nhà trường triển khai tổ chức tiệc buffet và bữa cơm văn phòng. Kết quả thu được rất khả quan khi trẻ háo hức chờ đến giờ ăn và phụ huynh quan tâm hơn tới thực đơn của con.

Ngoài tìm tòi sáng tạo thay đổi phương pháp dạy học, các nhà giáo trên cương vị quản lý cũng dành nhiều tâm huyết tạo ra các hoạt động giúp giáo viên yên tâm công tác, tin tưởng vào nghề. Như cô Cù Minh Hương, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng trường Mầm non Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ, huyện Ba Vì, với suy nghĩ "thầy cô hạnh phúc sẽ thay đổi tất cả", đã tổ chức những sân chơi lành mạnh ngoài giờ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ giáo viên, tăng sự gắn bó giữa gia đình các thầy cô giáo và nhà trường. Đó là những "Ngày hội tri ân các mẹ", "Hội gia đình gắn kết yêu thương"...

Sáng kiến "Ngày hội tri ân các mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam" của cô Cù Minh Hương.

"Tôi đánh giá cao tinh thần vượt qua khó khăn, tự tìm tòi, học hỏi của các nhà giáo khối Mầm non trong việc ứng dụng công nghệ giáo dục vào thực tiễn giảng dạy, tạo nên những thay đổi đáng khâm phục và truyền đi những cảm hứng tích cực đến các đồng nghiệp. Tôi rất mong những sáng kiến và ý tưởng của các nhà giáo năm nay sẽ được lan rộng trong toàn ngành giáo dục, để giải thưởng 'Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo' đi vào cuộc sống, giúp cho các nhà giáo và nhà trường phát triển hơn nữa", ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn giáo dục Việt Nam, thành viên Hội đồng xét duyệt chia sẻ sau buổi xét duyệt khối Mầm non.

Giải thưởng "Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo" do Sở GD&ĐT cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Hệ thống giáo dục Học Mãi tổ chức nhằm mục đích động viên, khuyến khích và tôn vinh những nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo trong công tác giảng dạy, đóng góp vào phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018 - 2019. Các ngày xét duyệt khối Tiểu học, khối THCS và khối THPT sẽ tiếp tục diễn ra từ 18/9 - 23/9.

Thế Đan