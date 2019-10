Giáo sư gốc Việt được bầu vào Viện hàn lâm Y học Australia

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn là người gốc Việt đầu tiên trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Australia bởi những đóng góp lớn cho lĩnh vực loãng xương.

Theo tin từ Đại học Tôn Đức Thắng, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (65 tuổi, cố vấn cao cấp về khoa học của trường) là một trong 40 nhà khoa học được bầu vào Viện Hàn lâm Y học Australia (AAHMS) hồi giữa tháng 10.

Giáo sư Tuấn là một nhà khoa học tên tuổi trong lĩnh vực loãng xương. Những đóng góp của ông gồm đánh giá và chẩn đoán loãng xương, di truyền loãng xương và nghiên cứu về yếu tố dẫn đến hiện tượng này.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Đại học Tôn Đức Thắng.

Tại Australia, ông Tuấn là giáo sư khoa Y thuộc Đại học New South Wales, đồng thời là Trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu loãng xương thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Garvan.

Ông là tác giả hơn 300 công trình trên các tạp chí ISI uy tín như New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, Ann Int Med, Nature, Nature Genetics. Ông còn là thành viên hội đồng thẩm định của các tạp chí ISI nổi tiếng trong chuyên ngành như Journal of Bone and Mineral Research, Osteoporosis International, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism...

Ở Việt Nam, ông Tuấn là một trong những thành viên sáng lập Hội loãng xương TP HCM năm 2005. Ông từng công bố nghiên cứu về mối liên quan giữa chất độc da cam và dị tật bẩm sinh trên tập san y khoa quốc tế rồi viết sách bằng tiếng Việt về chủ đề này.

Ngoài ra, ông còn cộng tác với Đại học Tôn Đức Thắng trong vai trò giáo sư nghiên cứu xuất sắc, cố vấn cao cấp về nghiên cứu khoa học.

AAHMS là viện hàn lâm đa ngành và độc lập, hiện có 375 viện sĩ là những nhà khoa học có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực y học. Quá trình tiến cử và bình bầu diễn ra trong một năm với tiêu chí cao và cạnh tranh.