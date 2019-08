Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình xin nghỉ chữa bệnh

Đơn xin nghỉ của ông Đắc gửi mấy ngày trước, sẽ được lãnh đạo tỉnh Hòa Bình xem xét. UBND tỉnh sẽ phân công một Phó giám đốc phụ trách công việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo thay ông Đắc, ông Trần Đăng Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, cho biết.

Ông Ninh khẳng định việc nghỉ chữa bệnh không ảnh hưởng đến quá trình xem xét kỷ luật ông Đắc vì liên quan đến gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Tỉnh đang hoàn tất hồ sơ đề nghị kỷ luật ông Đắc, gửi cấp trên xem xét.

Đồng thời, Tỉnh ủy Hòa Bình sẽ có hình thức kỷ luật những cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi vào tuần tới.

Cuối tháng 7/2019, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình kết luận, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng khi để xảy ra việc nâng điểm trái pháp luật cho 65 thí sinh. Ủy ban đề nghị Ban Bí thư xem xét, cách chức ông Bùi Trọng Đắc.

Ngày 3/8/2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của địa phương. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam 8 cán bộ, giáo viên, trong đó có ông Nguyễn Quang Vinh (Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục), bà Diệp Thị Hồng Liên (Phó trưởng phòng).

Đến ngày 12/3/2019, Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chấm thẩm định (chấm lại khi có nghi vấn) của thí sinh. Kết quả 63 người năm 2018 và một người năm 2017 được nâng điểm. Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm được nâng từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi.

Ba trường công an đã trả 28 sinh viên Hòa Bình về địa phương để bàn giao cho gia đình quản lý do điểm chấm thẩm định giảm, vi phạm cam kết với nhà trường. Đại học Sư phạm Hà Nội đã xóa tên một thủ khoa năm 2018 do chỉ đạt 21,5 điểm, thấp hơn mức trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn 2,5 điểm.