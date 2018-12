Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình xin lỗi về sai phạm thi THPT quốc gia

Công an xác minh bất thường trong điểm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình

17h ngày 3/8, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, Giám đốc Bùi Trọng Đắc đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh sai phạm trong tổ chức thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh.

video Bùi Trọng Đắc Ông Bùi Trọng Đắc chia sẻ sai phạm ở Hòa Bình. Video: Quỳnh Trang.

Ông Đắc thông tin, sau khi tổ công tác của Bộ Giáo dục kết thúc chấm thẩm định ở Hòa Bình, thực hiện quyết định của Bộ, Hội đồng thi tỉnh tiếp tục rà soát quy trình tổ chức, chấm thi, nếu có gì bất thường thì báo cáo lên trên.

Qua rà soát, thấy có "những nội dung trong quá trình chấm thi, cần báo cáo lên cơ quan thẩm quyền", lãnh đạo Sở đã gọi điện báo cáo Trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Giáo dục.

"Là người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh, tôi rất buồn và xin lỗi phụ huynh, xin lỗi các em và thầy cô giáo về sự việc đáng tiếc này. Tôi xin chịu trách nhiệm những nội dung dưới quyền quản lý của mình. Chờ cơ quan điều tra công bố kết quả, tôi sẽ xử lý cán bộ theo quy chế thi và quy định pháp luật", ông Đắc nói.

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình trả lời báo chí chiều 3/8. Ảnh: Quỳnh Trang

Quá tin tưởng cấp dưới

Lý giải vì sao từng khẳng định việc tổ chức thi của tỉnh tốt, nhưng giờ lại sai, ông Đắc cúi đầu, dừng vài giây mới trả lời. Theo ông, Ban chỉ đạo thi của tỉnh chỉ đạo rất nghiêm túc công tác thi, cá nhân ông tin tưởng cấp dưới.

"Khi lãnh đạo địa phương gọi anh em chấm thi lên làm việc, mọi người đều khẳng định làm đúng và quả quyết chịu trách nhiệm với lãnh đạo địa phương, Sở về việc này. Tôi nghĩ mình không chủ quan và bằng trực diện của mình, tôi tin tưởng anh em. Giờ sự việc này, tôi rất buồn và áy náy", ông Đắc nói.

Giám đốc Sở cho biết chưa xác định có bao nhiêu bài thi bị can thiệp và chưa xác định được ai liên quan, tuy nhiên sẽ kiên quyết xử lý vụ việc này theo đúng quy định pháp luật và quy chế thi.

Nhận được đơn phản ánh, nhưng kiểm tra không phát hiện sai phạm

Trả lời VnExpress sáng cùng ngày, ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh, cho biết đã nhận được đơn phản ánh điểm thi của Hòa Bình bất thường. Ngay sau đó, Chủ tịch tỉnh tổ chức cuộc họp gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục, Giám đốc Công an tỉnh và Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục chủ trì rà soát, kiểm tra các khâu thi nhằm tìm xem có gì bất cập. Sau rà soát, Giám đốc Sở Giáo dục báo cáo công tác tổ chức thi "không có vấn đề gì", Bộ hoàn toàn có thể lên chấm kiểm tra. Bộ đã cử tổ công tác lên chấm thẩm định. Kết quả ngày 23/7 cho thấy, 100% bài chấm trùng khớp với điểm thi công bố ngày 11/7.

“Là trưởng ban chỉ đạo thi của Hòa Bình, tôi thấy rất buồn. Tôi từng trao đổi trực tiếp với Giám đốc Sở Giáo dục và Trưởng phòng Khảo thí. Cả hai đều nói công tác tổ chức thi rất chặt chẽ. Trong quá trình chấm, Bộ cũng về kiểm tra và đánh giá rất cao. Điều đó khiến chúng tôi từng rất yên tâm”, ông Cửu nói.

Khẳng định quan điểm của tỉnh không bao che, ông Cửu mong cơ quan chức năng sớm có kết quả điều tra để trả lại công bằng cho học sinh. Tỉnh sẽ đuổi những người vi phạm khỏi ngành theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, chiều 3/8, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt ông Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên Phòng khảo thí Sở Giáo dục Hòa Bình) và Đỗ Mạnh Tuấn (Hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy).

Hai người là ủy viên tổ chấm bài thi trắc nghiệm, cùng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015. Trước đó, vụ án đã được Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi. Kết quả khiến dư luận nghi ngờ khi số điểm Toán từ 9 trở lên là 27, chiếm 4,7% cả nước. Xét theo khối thi truyền thống (A, A1, B, C, C3, D1), tỉnh miền núi này có 22 trên tổng số 324 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên.

Hòa Bình là địa phương thứ ba phát hiện sai phạm trong chấm thi THPT quốc gia năm 2018, sau Hà Giang và Sơn La.