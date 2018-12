Giải thưởng nửa tỷ đồng cho sinh viên tham gia thi an toàn giao thông

Hội thi Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2018 mùa hai vừa được triển khai đến sinh viên 6 trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Đại học Giao thông vận tải, Đại học Bách Khoa, Đại học Thương Mại, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuộc thi tổ chức thành hai vòng. Vòng loại diễn ra từ tháng ba đến tháng tư dưới hình thức thi lý thuyết thông qua website. Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội thể hiện hiểu biết cũng như rèn luyện thêm kiến thức chung về pháp luật trật tư an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Kết thúc vòng loại sẽ chọn ra 6 đội thi xuất sắc, mỗi đội gồm bốn sinh viên đại diện cho trường vào vòng chung kết.

Vòng chung kết tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với nội dung tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông và văn hóa tham gia giao thông liên quan đến phương tiện ôtô.

Giải thưởng bao gồm một giải nhất bốn chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng một chuyến; một giải nhì bốn xe máy Honda Wave RSX 110cc trị giá 20 triệu đồng một chiếc; một giải ba bốn máy tính bảng Samsung Tab A trị giá 8 triệu đồng một chiếc. Ba đội giải khuyến khích được tặng 12 đồng hồ G-shock trị giá 5 triệu đồng một chiếc.

Ngoài ra, 12 suất học bổng Học và thi lấy giấy phép lái xe ôtô do Công ty Honda Việt Nam tổ chức trị giá 10 triệu đồng một suất sẽ được trao cho 12 sinh viên của ba đội đạt giải nhất, nhì, ba ở vòng chung kết.

Bên cạnh đó, 600 sinh viên có kết quả thi trên 50 điểm ở vòng loại được ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên để tặng 600 phiếu Gift Voucher mua sắm trong hệ thống Esteem Gift, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng.

Tham gia sự kiện khởi động cuộc thi, Đinh Việt Anh, sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân chia sẻ: "Tôi đã theo dõi hội thi này từ năm ngoái và thấy chương trình bổ ích, nhiều giải thưởng hấp dẫn. Hơn nữa, tham gia giao thông bằng phương tiện ô tô là xu hướng phát triển của xã hội. Giới trẻ chúng tôi nên là những người nắm bắt và dẫn dắt xu hướng, đồng thời, truyền tải lối sống văn minh tới cộng đồng".

Trong năm phát động đầu tiên 2017, chương trình được triển khai tới sinh viên các khoa, trường của đại học Thái Nguyên và thu hút gần 10.000 bài dự thi trên tổng số 16.000 sinh viên chính quy (chiếm 60%).

Cuộc thi Sinh viên lái xe an toàn do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Chương trình nhằm đào tạo kiến thức, kỹ năng lái xe an ô tô an toàn cho sinh viên, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, sinh viên có thể phát triển kỹ năng nhận diện những rủi ro khi tham gia giao thông để phòng ngừa.

