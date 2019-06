Gần nửa số thí sinh thi lớp 10 Hà Nội điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh

Điểm thi vào lớp 10 THPT công lập của hơn 85.000 thí sinh sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố trong chiều tối 14/6. Thí sinh có thể tra cứu điểm tại địa chỉ https://diemthi.vnexpress.net/diem-thi-lop-10.

Trong bốn môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử, môn Tiếng Anh có nhiều thí sinh bị điểm dưới trung bình nhất với 37.600 em, chiếm hơn 44% tổng số thí sinh. Tỷ lệ với môn Toán là gần 20%, Ngữ văn 13%.

Có 2.332 điểm 10 ở tất cả môn, trong đó Ngoại ngữ có tới 1.355. Thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển cao nhất là Nguyễn Thị Thanh Lam, cựu học sinh trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy) với 56,75 điểm, trong đó Ngữ văn đạt 9, Toán 9,5, Tiếng Anh 10 và Lịch sử 9,75.

Phổ điểm xét tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019.

Ngày mai (15/6), Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn, buổi sáng đối với lớp 10 THPT chuyên và buổi chiều là nhóm THPT công lập không chuyên.

Từ ngày 17 đến 27/6, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi. Học sinh nhận Phiếu báo kết quả thi từ ngày 18 đến 20/6 và xác nhận nhập học vào trường THPT trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp từ 20 đến 22/6.

Năm nay, Hà Nội có gần 86.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT (kể cả tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại phải học trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề.

Do lượng thí sinh giảm khoảng 9.000 so với năm ngoái, tỷ lệ chọi cũng giảm. Tính theo NV1, trường THPT Chu Văn An đứng đầu về tỷ lệ chọi (1/2,4). các trường theo sát gồm THPT Sơn Tây (1/2,3), Trung Văn (1/2,2), Yên Hòa (1/2,2), Nhân Chính (1/2,1).

Đây là năm đầu tiên thành phố chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS; và cũng là lần đầu tiên thí sinh phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử.

Điễm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên là tổng điểm các môn thi, trong đó Toán và Ngữ văn hệ số 2, Tiếng Anh và Lịch sử hệ số 1.

Điểm xét tuyển vào các trường, lớp chuyên là tổng điểm các môn không chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hệ số 1 và môn chuyên hệ số 2.