Gần 700.000 ý tưởng hiến kế lưu thông an toàn của trẻ tiểu học

Hơn 691.000 bài dự thi của học sinh gửi về Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" chỉ sau hai tháng phát động.

Lễ trao giải Hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2018 - 2019 vừa tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là chương trình thường niên dành cho học sinh tiểu học, nhằm khuyến khích các em đưa ra ý tưởng, tuyên truyền về an toàn giao thông, đồng thời tạo cơ hội để thầy cô đưa ra những sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong năm học 2018 - 2019, chương trình mở rộng ra 19 tỉnh, thành phố, với 791.000 học sinh đã tham gia và 348 giáo viên được tập huấn trực tiếp.

Sau hai tháng phát động, ban tổ chức nhận gần 21.000 bài tham dự của giáo viên (tăng 7% so với năm học 2017 - 2018), hơn 691.000 bài tham dự của học sinh (tăng 10% so với năm học 2017 - 2018). Từ đó, ban giám khảo đã chọn ra 19 giáo viên đạt kết quả xuất sắc tham dự lễ trao giải cho năm học 2018 - 2019. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải xuất sắc, 5 giải nhất và 13 giải nhì. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 150 giải thưởng cho giáo viên đã tích cực tham gia hội giao lưu.

38 học sinh đạt thành tích xuất sắc đến từ các khối lớp 3, 4 và 5 trên cả nước đã nhận được các phần thưởng từ ban tổ chức với 3 giải nhất, 15 giải nhì, 20 giải ba. Bên cạnh đó, 850 phần thưởng cũng được trao cho những học sinh tích cực tham gia.

Chương trình là cơ hội để các em chia sẻ những hiểu biết, kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ nhỏ, tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn giao thông. Điều này còn góp phần hình thành nhân cách trong chính các em, dần tạo dựng văn hóa giao thông văn minh tại Việt Nam.

Vòng chung kết và lễ trao giải Hội giao lưu An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ diễn ra tại Đà Nẵng.

Buổi trao giải cũng là dịp để thầy giáo, cô giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh gặp gỡ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" trong nhà trường.

Các em học sinh sôi nổi trong tiết học ATGT của các thầy cô tại vòng chung kết Hội giao lưu.

Trước đó, ngày 20/4, Hội giao lưu về đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học của 19 giáo viên tiểu học xuất sắc đại diện của 19 tỉnh, thành phố cũng diễn ra.

Ông Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học và ông Nguyễn Trọng Thái trao giải nhất cho các giáo viên.

Chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" trong trường tiểu học do Honda Việt Nam phối hợp triển khai với Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An từ năm 2003.

Thế Đan