FUNiX tài trợ Cuộc đua số 2019-2020

Cụ thể, 1.000 suất học bổng cho các thí sinh tham dự vòng sơ khảo, được lựa chọn học một trong bốn môn: Becoming an Digital Citizen (Trở thành công dân số), Building your first website (Xây dựng website đầu tiên), Mastering your Computer (Làm chủ máy tính), Creating your first program with Javascript (Xây dựng phần mềm đầu tiên với Javascript), trị giá 3 triệu đồng một môn học.

Tiếp đó, 26 cá nhân xuất sắc vòng sơ khảo và bốn cá nhân thuộc đội vô địch sẽ nhận được học bổng toàn phần của một trong 3 khóa học: Automotive, Machine Learning, Data Science, trị giá 22 triệu đồng một khóa.

Đây là mùa thứ hai FUNiX đồng hành cùng Cuộc đua số. Mùa thi 2018 - 2019, FUNiX là nhà tài trợ đồng với 20 suất học bổng toàn phần chương trình Automotive (Lập trình ứng dụng trên ô tô).

Sáng kiến chương trình Cuộc đua số chủ đề "Xe tự hành" được Tập đoàn FPT tổ chức từ năm 2016, với mục đích xây dựng sân chơi công nghệ hấp dẫn, tạo động lực để sinh viên học hỏi, thực hành và sáng tạo các công nghệ mới trên thế giới, trên cơ sở hiểu biết và nắm vững nhu cầu của các ngành công nghiệp cho sinh viên Việt Nam. Đồng thời, Cuộc đua số góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng 4.0.

Với 1.030 suất học bổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng, Đại học Trực tuyến FUNiX trở thành Nhà tài trợ Vàng Cuộc đua số 2019-2020.

Bà Đặng Ánh Tuyết, Phó ban Truyền thông FPT, Phó trưởng ban tổ chức Cuộc đua số nhận định, cuộc thi trải qua ba mùa thành công và năm nay bước sang năm thứ tư đã khẳng định được hiệu quả và ý nghĩa thiết thực.

Cũng theo bà Ánh Tuyết, các thí sinh bước ra từ cuộc thi đều đang rất thành công. Những em thi từ năm thứ nhất, giờ đang học năm thứ hai, việc hiểu các môn học trên trường dễ dàng hơn, các em được tham gia nhiều dự án, nghiên cứu cùng thầy cô. Những em tốt nghiệp, đều đã tìm được việc làm trong các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam như FPT, Samsung... hay làm việc tại nước ngoài.

Cuộc đua số 2019 - 2020 do FPT và VTV đồng tổ chức, được bảo trợ bởi Bộ Khoa học - Công nghệ, trong đó FUNiX là nhà tài trợ vàng. Mùa thi này, sinh viên sẽ phải vượt qua những thử thách công nghệ phức tạp hơn so với các mùa thi trước và có cơ hội nhận giải thưởng giá trị hơn.

Chia sẻ về lý do đồng hành cùng Cuộc đua số mùa thứ tư, bà Lê Minh Đức - Giám Đốc Truyền thông FUNiX cho biết: "Thông qua chương trình hợp tác, FUNiX mong muốn thể hiện trách nhiệm xã hội trong giáo dục và đào tạo thế hệ công dân số".

Với 1000 suất học bổng là các môn học trang bị kỹ năng công dân số (Trở thành công dân số, Làm chủ máy tính, Xây dựng website đầu tiên, Xây dựng phần mềm đầu tiên), FUNiX kỳ vọng các bạn trẻ tham gia Cuộc đua số sẽ có những kỹ năng thiết yếu để thành thạo với môi trường làm việc công nghệ, chủ động nắm bắt cơ hội công nghệ trong tương lai.

"Đặc biệt, FUNiX ưu tiên nhiều suất học bổng thuộc các khóa học xSeries chuyên sâu mà thị trường ngành công nghệ thông tin đang rất thiếu. Đây cũng là lĩnh vực luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của chúng tôi", bà Lê Minh Đức chia sẻ.

30 suất học bổng toàn phần xSeries sẽ được trao cho các thí sinh xuất sắc trong vòng thi trường và đội vô địch. Đây là chương trình đào tạo chuyên biệt của FUNiX, giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia ngay các dự án thực tế thuộc các ngành nhiều tiềm năng nhất trong giai đoạn này, như Machine Learning, Data Science, phát triển ứng dụng cho ô tô (Automotive)

xSeries hiện là chương trình đào tạo công nghệ cao theo phương pháp trực tuyến tại Việt Nam, được nhiều chuyên gia công nghệ uy tín đánh giá cao về phương pháp đào tạo và chương trình học. Sinh viên học qua dự án thực tế với sự hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia, học online với tài nguyên học tập từ các nguồn MOOC uy tín thế giới, có cơ hội việc làm ngay sau 6 tháng học tập.

Là đơn vị đào tạo trực tuyến hội tụ những chuyên gia công nghệ hàng đầu, FUNiX mong muốn mang đến một giải pháp tổng thể, giúp người học khai thác hiệu quả kho tri thức khổng lồ và kết nối cộng đồng nghề. Từ đó, người học có thể tự tin và thành thạo kỹ năng công nghệ, có động lực và khả năng nâng cao tay nghề.

Cuộc đua số 2019 – 2020 quy tụ hơn 300 đội với hơn 1.000 sinh viên đến từ nhiều trường đại học trong nước và quốc tế. Tháng 3/2020, ban tổ chức sẽ tổ chức hai trận thi đấu tại Hà Nội và TP HCM để tìm ra 8 đội thi xuất sắc đại diện Việt Nam cùng hai đội quốc tế tranh ngôi vô địch. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ 10/5 đến 31/5/2020.

Tường Vy