Nền văn hóa bản địa với điệu nhảy Haka hùng mạnh, món Hangi ủ dưới đất, các lễ hội ngoài trời, lái xe trên cung đường xinh đẹp… thu hút du khách, du học sinh.

Theo trang Educations.com, New Zealand đứng đầu danh sách điểm đến du học được yêu thích nhất thế giới 2019. Du học sinh đến New Zealand không chỉ vì nền giáo dục chất lượng mà còn được trải nghiệm văn hóa đặc sắc, môi trường sống an toàn và con người thân thiện.

Ba du học sinh xứ Kiwi là Minh Trang, Lan Anh và Quang Huy đã có những chia sẻ thú vị về phong tục, lễ hội, du lịch, ẩm thực của quốc gia này, qua đó, giúp bạn trẻ có thêm hiểu biết, góc nhìn khác, trước khi chọn xứ sở Kiwi du học.

Khám phá văn hóa đặc sắc

Nền văn hóa New Zealand có sự pha trộn của văn hóa phương Tây và văn hóa của người bản địa Maori.

Quang Huy (sinh viên Đại học Auckland) chia sẻ, trong một lần đến với làng của người Maori, Huy được tìm hiểu nhiều hơn về vũ điệu Haka hùng mạnh với những động tác giậm chân, vỗ ngực... Trong lịch sử, những chiến binh Maori cùng nhảy Haka để nâng cao tinh thần chiến đấu. Hiện nay, người bản địa biểu diễn vũ điệu này trong những sự kiện quan trọng, các lễ hội, lễ tưởng niệm hoặc trước những trận bóng bầu dục... Ngoài ra, để chào hỏi nhau, thay vì bắt tay, người Maori sẽ có một cách thức đặc biệt hơn là chạm trán và cọ mũi (Hongi) với ý nghĩa chia sẻ hơi thở với người đối diện.

Du học sinh Việt trải nghiệm văn hóa ở New Zealand

Bên cạnh nét truyền thống, các dịp lễ lớn như Giáng sinh, năm mới tại New Zealand cũng rất nhộn nhịp với nhiều hoạt động ngoài trời, diễu hành (Parade), cắm trại...

Lan Anh (sinh viên Đại học Canterbury) hào hứng chia sẻ, năm ngoái em và nhóm bạn quyết định dành tuần nghỉ lễ Giáng sinh để đi cắm trại ở Nelson. Đây là một trong những địa điểm có nhiều gia đình người bản xứ đến nghỉ dưỡng vào dịp lễ, cho dù chưa quen biết nhau trước đó nhưng mọi người đều thân thiện và chào đón chúng em. Chúng em được hướng dẫn chèo thuyền kayak, khám phá khu bờ biển lớn gần Tasman National Park trên thuyền ca nô, chơi boardgame vào buổi tối...

Lan Anh hiện là sinh viên trường Đại học Canterbury (New Zealand).

Với cộng đồng du học sinh Việt như tại Auckland, Christchurch, các bạn còn tổ chức hoạt động đón tết với đồ ăn Việt, trò chơi dân gian, văn nghệ và giao lưu. Sự kiện còn được thị trưởng thành phố đến tham dự, Lan Anh cho biết thêm.

Trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch, chiêm ngưỡng cảnh quan

Quốc đảo này có khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp, bình yên: núi non hùng vĩ, tuyết trắng bao phủ, đồng cỏ xanh ngắt, dòng sông hiền hòa... Mỗi mùa có nét đẹp riêng thu hút du khách như lễ hội ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, trượt tuyết vào mùa đông, lễ hội ẩm thực mùa thu, lễ hội ngoài trời dịp hè. Người dân, nhất là giới trẻ rất yêu thích hoạt động ngoài trời như tắm biển, nhảy bungee, đi phượt ôtô (roadtrip), trekking, cắm trại...

Học tập tại New Zealand, du học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm các hoạt động ngoài trời thú vị.

Trải nghiệm du lịch đáng nhớ với Minh Trang (cựu du học sinh Đại học Victoria Wellington) là 15 ngày rong ruổi từ đảo Bắc xuống khám phá đảo Nam bằng xe ôtô. Trang chinh phục nhiều cung đường với địa hình hiểm trở, thời tiết khó đoán nhưng cảnh đẹp như tranh vẽ. Đó là Cape Foulwind với đồi cỏ lau; Công viên quốc gia Paparoa có thảm thực vật nhiệt đới đa dạng. Nhờ sự kết hợp kết hợp của mưa axit, gió và nước biển, đá ở Pancake Rock (West Coast) bị bào mòn dần và tạo ra hình thù kỳ lạ... thu hút khách du lịch.

Minh Trang với trải nghiệm đáng nhớ khi nhảy bungee từ độ cao 134m.

Nếu thích môn thể thao mạo hiểm, bạn có thể đến với Nevis Highwire Bungy, Queenstown. Điểm nhảy bungee cao nhất nước (134m). Minh Trang cho biết, khi nhảy từ trên cao xuống, bạn sẽ sợ hãi nhưng cảm giác chinh phục, hét lên cũng rất thú vị.

Thưởng thức ẩm thực độc đáo

Là quốc gia có nền văn hóa đa dạng nên ẩm thực của New Zealand rất phong phú. Người dân chuộng thực phẩm trong nước, nuôi trồng tự nhiên, mùa nào thức nấy. Ẩm thực có sự pha trộn của món ăn vùng Địa Trung Hải và ven vành đai Thái Bình Dương. Đi dọc từ đảo Bắc xuống đảo Nam, du học sinh có thể khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng cùng món ăn đặc trưng.

Đến với thành phố Auckland, bạn sẽ thưởng thức hầu hết đặc sản của New Zealand. Bán đảo Wynyard Quarter, khu cảng Viaduct Harbour, khu Britomart... có nhiều quán ăn, nhà hàng từ bình dân đến sang trọng với nhiều phong cách ẩm thực. Phiên chợ cuối tuần kiểu Pháp ở làng cổ Parnell cũng là gợi ý thú vị để bạn trải nghiệm ẩm thực đa dạng của quốc gia này.

Cà phê và rượu vang là một trong điều tạo nên danh tiếng ẩm thực cho xứ Kiwi. Ảnh: Visuals.newzealand.com.

Bạn có thể thưởng thức đặc sản Hangi (có lịch sử khoảng 2.000 năm trước) ở thành phố Rotorua với nhiều người bản địa Maori sinh sống. Người Maori nung nóng hòn đá rồi đặt xuống hố đất, các nguyên liệu làm bánh (thịt, khoai lang, khoai tây...) phía trên hòn đá, sau đó ủ trong vài giờ để làm chín.

Vùng Marlborough và Hawke’s Bay nổi tiếng với nhiều hầm rượu vang các loại. Bạn không nên bỏ qua Sauvignon Blanc - một trong những loại rượu vang ngon nhất trên thế giới. Nếu muốn thưởng thức cafe thì nên đến Wellington, người dân thường chuộng các loại như Flat White, Long Black, Cappuccino...

Tại Christchurch, bạn được trải nghiệm thành phố năng động với nhiều quán bar, thưởng thức loại bia sản xuất trong nước. Món burger được làm thủ công kết hợp thịt nướng tươi ngon, vỏ bánh thơm mềm là đặc sản nổi tiếng của Queenstown.

Văn hóa ẩm thực phong phú giữa các vùng sẽ mang lại nhiều trải nghiệm khó quên cho bạn. Ảnh: Visuals.newzealand.com.

Trong các món ăn hàng ngày, Vegemite và Marmite, hai loại sốt làm từ men bia, có vị mặn, phết lên bánh mì, thường dùng vào bữa sáng. Người dân ở đây còn thích khẩu vị ngọt nên các loại bánh ngọt được ưa chuộng.

Nổi tiếng có thể kế đến Pav (pavlova) - bánh ngọt làm từ lòng trắng trứng, đường phết kem và hoa quả tươi rất được ưa chuộng.

Kim Uyên