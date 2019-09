Thứ bảy, 21/9/2019, 10:00 (GMT+7)

Do It Yourself - Xu hướng giáo dục toàn cầu

Theo khảo sát người học toàn cầu do hãng Pearson vừa công bố, tự học (Do It Yourself) là xu hướng mới đang tăng trưởng trong giáo dục toàn cầu.

Khảo sát được thực hiện bởi The Harris Poll, trên khoảng 11.000 người trong độ tuổi 16-70 ở 19 quốc gia. Hai điểm chính được ghi nhận từ khảo sát có ý nghĩa phản ánh về xu hướng học tập của lực lượng lao động tương lai. Thứ nhất là tư duy DIY, được thúc đẩy bởi công nghệ và học tập tự phục vụ, đang trực tiếp dẫn đến nền giáo dục học tập suốt đời. Thứ hai, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là một số quốc gia nơi người sử dụng lao động và người lao động đang tiến bộ nhanh hơn các nước Mỹ, Anh và Canada. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của công nghệ và tự động hóa tới công việc của họ. Tư duy DIY, được thúc đẩy bởi công nghệ đang trực tiếp dẫn đến nền giáo dục học tập suốt đời. Một số thống kê đáng chú ý trong báo cáo 49 trang của Pearson chỉ ra: - Giáo dục chính thống vẫn được coi là quan trọng nhất ở Nam Phi, Brazil, Trung Quốc, châu Âu và khu vực nói tiếng Tây Ban Nha tại châu Mỹ, với trên 79% người được hỏi đồng ý với quan điểm này. Tại Mỹ, Anh, Australia, Canada và Ấn Độ, tỷ lệ này thấp hơn. - Trên toàn cầu, 68% đồng ý bằng cấp hoặc chứng chỉ từ trường cao đẳng hoặc trường dạy nghề mở ra cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp tốt hơn bằng đại học. - Cũng trên toàn cầu, 70% đồng ý các trường cao đẳng và đại học quan tâm đến danh tiếng của họ hơn là việc giáo dục thực chất cho sinh viên. Điều này bộc lộ rõ ràng vấn đề về hình ảnh của nền giáo dục bậc cao truyền thống. Người học đang ngày càng thực tế hơn về sự liên kết giữa bằng cấp, kiến thức với cơ hội nghề nghiệp của họ sau khi học tập. Nhìn chung toàn bộ báo cáo, người học có mong muốn việc học tập cũng giống như mua sắm trên Amazon: tự phục vụ và ngày càng học tập nhiều hơn. Dưới đây là 8 xu hướng chính người học trên toàn cầu đang quan tâm mà Pearson công bố. Tư duy DIY đang định hình lại giáo dục Với khả năng tiếp cận công nghệ và nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi, mọi người đang chủ động với việc học của chính mình. Họ tự hoàn thiện trình độ của họ từ một menu các lựa chọn và tin rằng việc tự học sẽ trở nên phổ biến hơn khi mọi người đều đặt mục tiêu học tập suốt đời. Sự nghiệp kéo dài 40 năm không còn nữa, thay vào đó là học tập suốt đời và con đường sự nghiệp đa dạng Nền kinh tế tài năng đã đến và cách phát triển sự nghiệp truyền thống - một sự nghiệp duy nhất trong suốt cuộc đời đã trở thành quá khứ. Người học đang nhào nặn chính mình và tự hoàn thiện bản thân theo nhu cầu của thế giới việc làm ngày nay. Có nghĩa liên tục học tập để thích nghi trong suốt cuộc đời của họ. Mọi người mong đợi học tập kỹ thuật số và học tập ảo (virtual learning) sẽ phổ biến trong thập kỷ tới Công nghệ đang được sử dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống và cũng là một phần của giáo dục. Từ bằng cấp trực tuyến, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị thông minh, mọi người nhìn thấy tương lai của việc học dễ dàng và gắn kết hơn với công nghệ. Tương lai của việc học gắn kết với tiến bộ công nghệ. Niềm tin vào các tổ chức giáo dục đang dao động Nhiều người trên thế giới cảm thấy giáo dục bằng cách nào đó không giúp họ phát triển tốt hơn. Giáo dục đã thất bại trên thế hệ của họ, không chuẩn bị đủ cho công việc của họ khi ra trường, quá tốn kém hoặc ngoài tầm với. Một số người lao động trẻ nghĩ rằng họ có thể phát triển tốt mà không cần bằng đại học Lực lượng lao động đến ở nhiều quốc gia đang được mở ra nhiều con đường phát triển sự nghiệp thay thế cho việc học đại học truyền thống. Đặc biệt là hiệu quả từ đào tạo nghề. Thị trường giáo dục như Trung Quốc và Ấn Độ đang dẫn đầu thế giới về khả năng nâng cao kỹ năng cho người học Người lao động ở Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và các nước châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha đang tự phát triển tốt hơn so với các đối tác Mỹ và Anh. Điều này được thúc đẩy phần lớn là do ảnh hưởng của công nghệ và tự động hóa lên công việc của họ. Kỹ năng mềm cung cấp cho người học lợi thế hơn trong thời kỳ tự động hóa Trong khi các kỹ năng STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) vẫn rất quan trong, mọi người đang nhận ra các kỹ năng mềm là khó học nhất. Kỹ năng như sáng tạo, giải quyết vấn đề và khả năng học hỏi cung cấp cho con người lợi thế hơn máy móc. Người học cũng cho biết họ cần giúp đỡ để làm chủ các kỹ năng mềm này. Truyền thông mạng xã hội và bắt nạt trên mạng là các yếu tố đáng lo ngại về an toàn trường học Hành vi bạo lực luôn là yếu tố chính gây lo ngại về sự an toàn trong trường học. Nhưng trong thời đại này, người học nói rằng bắt nạt trực tuyến và truyền thông mạng xã hội đang làm cho trường lớp càng trở nên khó khăn hơn cho học sinh ngày nay. Nguyên Chương (theo Pearson, EdSurge) Cách mạng 4.0 đang thay đổi diện mạo xã hội. Theo ông Nguyễn Thành Nam - nhà sáng lập Đại học trực tuyến FUNiX, người học ngày nay cần trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng mới để nắm được cơ hội của thời đại. Bên cạnh đào tạo kiến thức trong ngành CNTT , FUNiX xây dựng FUNiX Way - giúp người học rèn luyện kỹ năng tự học, phát triển năng lực học tập suốt đời - đòi hỏi bắt buộc của thời đại 4.0.