Điểm xét tuyển Sư phạm, Luật, nhóm ngành Khoa học Xã hội

Nhiều đại học top đầu công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Năm nay, Học viện Hành chính Quốc gia nhận điểm xét tuyển các khối A, A1, C và D1 là 16 điểm. Đại học Sư phạm Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh có tổng điểm 3 môn không nhân hệ số và điểm ưu tiên nếu có đạt 16 điểm trở lên. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đạt loại khá trở lên.

Trường xét tuyển theo 2 tiêu chí chính và phụ. Tiêu chí chính xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng kết quả thi 3 môn, gồm cả môn chính nhân hệ số 2 của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có). Đến một mức điểm nhất định mà vẫn còn chỉ tiêu nhưng có thí sinh cùng bằng điểm cao hơn chỉ tiêu còn lại thì trường dùng 2 tiêu chí phụ để xét tuyển (cụ thể tiêu chí phụ tại đây).

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại Hội đồng thi Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Công đoàn, Đại học Nội vụ nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh có tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng từ mức sàn 15 điểm trở lên, không môn nào dưới 1 điểm.

Năm nay, Đại học Luật Hà Nội tuyển 2.000 chỉ tiêu, thí sinh phải đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành và xếp theo thứ tự ưu tiên 1 đến 2. Nếu điểm của thí sinh có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký thì chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.

Nếu chỉ tiêu còn ít mà có nhiều thí sinh cùng mức điểm sẽ xét theo thứ tự qua hai tiêu chí: tiêu chí một cho thí thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 năm THPT, tiêu chí hai là xét môn thi ưu tiên: khối C điểm môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; khối A điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; khối D điểm Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển...

Kết quả miễn thi tiếng Anh được tính thế nào?

Thí sinh đăng ký miễn thi tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia nhưng vẫn dự thi môn tiếng Anh thì trường sẽ dùng kết quả thi THPT môn tiếng Anh để xét tuyển. Việc dùng kết quả miễn thi được tính như sau:

Đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế: Thí sinh có chứng chỉ có giá trị sử dụng tính đến thời điểm trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu: IELTS 7 điểm, TOEFL ITP 627 điểm, TOEFL iBT 95 điểm được quy đổi tương ứng 10 điểm môn tiếng Anh. Thí sinh có điểm tối thiểu IELTS 6,5 điểm, TOEFL ITP 550 điểm, TOEFL iBT 79 điểm được quy đổi tương ứng 9,5 điểm tiếng Anh. Thí sinh có điểm tối thiểu IELTS 6 điểm, TOEFL ITP 525 điểm, TOEFL iBT 70 điểm được quy đổi tương ứng 9 điểm.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm quy đổi tương tự như trên và quy đổi đến 9,5 điểm. Ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý) môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

Thời gian xét tuyển mà thí sinh cần ghi nhớ. Đồ họa: Việt Chung.

Đại học Luật Hà Nội nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện với các giấy tờ sau: phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển, có chữ ký của thí sinh; phong bì dán sẵn tem (mệnh giá tem tối thiểu 3.000 đồng) ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; bản sao (không cần chứng thực) kết quả thi để trường nhập chính xác mã đăng ký xét tuyển.

Thí sinh cần điều chỉnh chế độ ưu tiên nộp thêm bản sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên. Thí sinh ưu tiên xét tuyển thì nộp thêm phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển. Lệ phí đăng ký là 30.000 đồng/hồ sơ. Trường nhận hồ sơ từ 1/8 đến hết 17h ngày 12/8, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn đăng ký. Nếu nhiều thí sinh dùng tổ hợp môn xét tuyển có tổng điểm thi bằng nhau vượt số thí sinh trúng tuyển, trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên điểm Văn, rồi đến điểm Sử nếu thí sinh dùng tổ hợp Văn - Sử - Địa; ưu tiên điểm Ngoại ngữ rồi đến Văn nếu thí sinh dùng tổ hợp Toán - Văn - Ngoại ngữ; ưu tiên điểm Năng khiếu cao nếu thí sinh dùng tổ hợp có môn thi năng khiếu.

Mỗi thí sinh nộp hồ sơ vào Đại học Công đoàn được đăng ký tối đa 2 ngành. Thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 sẽ được ưu tiên.

Bốn tổ hợp môn thi được tham gia xét tuyển là A, A1, C, D1. Trong đó, nếu một ngành xét tuyển bằng nhiều tổ hợp môn thi, điểm chuẩn các khối A, A1, D1 bằng nhau, riêng điểm chuẩn khối C cao hơn 2 điểm so với các tổ hợp khác cùng ngành.

Phương Hòa