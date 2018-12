ĐH An Giang là thành viên của ĐH Quốc gia TP HCM

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Đại học An Giang về thủ tục, chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đại học An Giang là thành viên Đại học Quốc gia TP HCM.

Đại học An Giang được thành lập ngày 30/12/1999, trên cơ sở Cao đẳng Sư phạm An Giang. Đây là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống đại học Việt Nam, chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh An Giang.

Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong vùng.

Từ 5 ngành hệ đại học ở khóa tuyển sinh đầu tiên, Đại học An Giang hiện có 36 ngành đại học chính quy, ngoài ra còn một số ngành Sư phạm trình độ cao đẳng. Trường chuyển đổi toàn bộ hệ thống đào tạo chính quy từ niên chế sang học chế tín chỉ từ năm học 2009-2010.

Xuân Hoa