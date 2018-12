Đề thi THPT quốc gia được in sao như thế nào?

Hà Nội dùng máy siêu tốc, tăng ca để in sao 700.000 đề thi THPT quốc gia

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ quy trình in sao đề.

Sau khi tiếp nhận đề thi gốc còn nguyên niêm phong từ Bộ Giáo dục do Chủ tịch Hội đồng thi chuyển đến, Ban in sao phải đọc soát đề gốc, kiểm tra kỹ bản in sao thử và so sánh với bản đề gốc. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc có nội dung còn nghi vấn trong đề gốc, bộ phận này phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để đề nghị Ban Chỉ đạo thi quốc gia xử lý.

"Mọi thông báo (nếu có) ở phòng trực tiếp in sao đề thi THPT quốc gia đều do Trưởng ban in sao đề trực tiếp trao đổi miệng với cán bộ công an đóng chốt ở vòng hai. Công an này dùng phương tiện liên lạc duy nhất là điện thoại cố định có loa ngoài, ghi âm, để báo tin cho Ban chỉ đạo thi", một cán bộ tham gia in sao đề THPT quốc gia những năm trước cho biết.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Ảnh: Quỳnh Trang.

Đơn vị in sao đề trước đó phải làm việc với lãnh đạo cụm thi, nắm chính xác số lượng thí sinh của từng phòng thi, điểm thi, môn thi để tổ chức in sao theo đúng số lượng được giao. Trong quá trình in, các cán bộ in sao phải kiểm soát các con số này để tổ chức phân phối đề, ghi tên điểm thi, phòng thi, môn thi và số lượng đề, giờ phát đề vào từng phong bì chứa đề.

Đối với bài tổ hợp, hướng dẫn của Bộ quy định, việc in sao, đóng gói được thực hiện với từng môn thi thành phần, đề được xếp trong từng phong bì theo thứ tự tăng dần của mã đề. Các túi đề của môn thành phần được đóng gói vào một bì chung, ngoài bì ghi rõ: tên môn thi thành phần của bài Khoa học xã hội hoặc Khoa học tự nhiên, ngày thi, phòng thi và điểm thi.

Đề thi của mỗi bài trắc nghiệm, khi in sao từng mã đề, dập ghim xong (nếu có) mới chuyển sang in sao mã đề khác. Cán bộ in sao phải kiểm tra đúng mã đề, số lượng tờ, thứ tự sắp xếp và chất lượng bản sao. Những bản in thử, hỏng phải được thu lại, bảo quản theo chế độ mật.

"Phải đóng gói đúng số lượng đề, môn thi ghi ở phong bì chứa đề. Mỗi môn thi ở điểm thi phải có đề dự phòng cho ít nhất 2 phòng thi với số lượng tối đa (đối với đề trắc nghiệm phải có đủ tất cả mã đề cho mỗi phòng), được đóng trong các bì riêng biệt rồi được đóng chung trong một bì đề ghi rõ: Đề thi dự phòng và thông tin về bài thi, ngày thi, buổi thi", hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia nêu.

Túi đề của các môn thi, bài thi khác nhau sẽ được Ban đề thi mã hóa để dễ phân biệt, ví dụ dùng các túi có màu sắc, dây buộc và giấy dán màu khác nhau...

Sau khi hoàn tất đóng gói đề thi, trưởng ban in sao sẽ quản lý phong bì đề, kể cả các bản in thừa, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn đã bị loại ra. Các túi đề đã niêm phong sẽ được chuyển cho Ban vận chuyển và bàn giao đề. Tùy điều kiện thực tế của từng địa phương, Chủ tịch Hội đồng thi sẽ quyết định phương án và thời gian giao đề cho các điểm thi, trên cơ sở đảm bảo an toàn, bảo mật.