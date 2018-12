Dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo qua các trò chơi

Đây là phương pháp do giáo sư tâm lý James Asher (giáo sư danh dự Đại học San José, Mỹ) phát triển dựa trên lý thuyết vận động khiến khả năng ghi nhớ của trẻ tốt hơn.

Khi quan sát trẻ bản ngữ học tiếng mẹ đẻ, ông phát hiện ra một điều thú vị. Đó là trẻ học bằng cách nghe và bắt chước hay đáp lời của cha mẹ như "Stand up" (đứng lên), "Sit down" (ngồi xuống) hay "Give me the ball" (đưa cho mẹ quả bóng)….

Giáo sư nhận ra sự phối hợp giữa ngôn ngữ và hành động thu hút sự chú ý của trẻ em, khiến khả năng ghi nhớ tốt hơn. Chính vì thế, phương pháp học ngôn ngữ qua các hoạt động thể chất (Total Physical Response) đã ra đời. Đây là cách dạy ngôn ngữ qua các hoạt động như trò chơi, kể chuyện, hát đi cùng các hành động thu hút sự chú ý của trẻ em.

Phương pháp học tiếng Anh này đặc biệt phù hợp với trẻ mẫu giáo bởi đặc điểm của lứa tuổi này là có độ tập trung ngắn, trẻ có nhiều năng lượng cần được giải thoát khỏi cơ thể bé nhỏ. Hơn nữa các bé dễ dàng lĩnh hội ngôn ngữ qua các hoạt lặp đi lặp lại.

Phương pháp của giáo sư Asher có nhiều điểm tương đồng với thuyết đa trí tuệ của tiến sĩ Howard Gartner (cha đẻ thuyết trí thông minh đa dạng 1997) khi tôn trọng trí thông minh vận động của trẻ để phát triển các hoạt động giúp học tập hiệu quả.

Học tiếng Anh qua vận động giúp trẻ phát triển đồng đều cả 2 bán cầu não

Trẻ học tiếng Anh theo phương pháp này được phát triển đồng đều cả 2 bán cầu não. Hoạt động ngôn ngữ tiến hành ở não trái, trong khi các hoạt động thể chất lại do não phải điều khiển. Ngoài ra, quá trình tích lũy ngôn ngữ của trẻ diễn ra một cách vô thức thông qua nhiều hoạt động, trong môi trường nhiều âm nhạc và tiếng cười, nhiều tương tác… khiến việc học trở nên hấp dẫn, vui vẻ, không bị stress.

Tất cả những yếu tố này khiến trẻ vừa phát triển trí tuệ, vừa tăng cường trí thông minh cảm xúc giúp trẻ dễ thành công trong tương lai.

Tại Language Link, các hoạt động thể chất là một trong những phương pháp áp dụng thành công để dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo. Trẻ em sở hữu nhiều loại hình thông minh khác nhau, trong đó, trí thông minh vận động là thứ rất nhiều trẻ em có. Do đó các hoạt động học tiếng Anh được chuyên gia của Language Link xây dựng dựa trên các hoạt động như hát, nhảy múa, kể chuyện, chơi trò chơi… bên cạnh các hoạt động tĩnh.

Vì vậy, khi đến tham quan Language Link, các bậc phụ huynh sẽ ngạc nhiên khi thấy trẻ vừa hát vừa nhảy múa và nói tiếng Anh cùng lúc. Bởi đó là cách trẻ tìm thấy hứng thú trong học tập.

Qua vận động, trẻ tìm thấy hứng thú học tốt hơn.

Âm nhạc, các bài hát có tiết tấu nhanh, vui nhộn là thứ trẻ mẫu giáo yêu thích. Vì vậy, thay vì dạy từ vựng bộ phận cơ thể về bằng những bài học khô cứng, giáo viên Language Link đứng lên cùng trẻ lắc lư theo âm nhạc của bài bài hát "Head, Shoulders, Knees and Toes". Đồng thời cô sẽ chỉ vào từng bộ phận trên cơ thể như "head", "shoulders", "knees", "toes"... để trẻ biết ngay bộ phận nào tương ứng với từ vựng. Với cách học tập rất trực quan này, kiến thức trẻ thu nạp được dễ dàng ghi sâu vào tiềm thức.

Với trẻ mẫu giáo, học tập cũng là chơi và chơi cũng là học tập. Một môi trường không áp lực, trẻ được tương tác với thầy cô, bạn bè và có khoảng thời gian tuyệt vời để thư giãn, kết nối và học là tất cả những gì mà các bé cần. Vì thế cha mẹ hãy cố gắng tạo điều kiện để đừng bỏ lỡ giai đoạn vàng này của con.

Minh Trí