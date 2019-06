Đáp án bài toán về bảng số tự nhiên trong kỳ thi APMOPS 2019

Trong số bạn đọc gửi lời giải, chỉ có 1/3 số bạn đọc tìm ra đáp án đúng là 256.

Topic 41. NATURAL NUMBER GRID

Problem: Arrange consecutive odd natural numbers beginning from 1 into a grid in the following pattern:

Each number is denoted by an identification pair of numbers which are its row and its column. For instance, number 9 on row 2, column 4 will be denoted as (2; 4). Let (a; b) be the identification numbers of 2019. Find a + b.

Dịch đề: Sắp xếp các số tự nhiên lẻ liên tiếp bắt đầu từ 1 vào bảng theo quy luật sau:

Mỗi số trong bảng được đánh dấu bởi một cặp số xác định là hàng và cột của nó. Ví dụ, số 9 nằm trên hàng 2, cột 4 sẽ có cặp số xác định là (2; 4). Gọi (a; b) là cặp số xác định của số 2019. Tính a + b.

Lời giải:

Số 2019 có số thứ tự là (2019 – 1) : 2 +1 = 1010 (chia cho 4 dư 2).

Mỗi hàng có 4 số nên 2019 nằm ở hàng a = (1010 : 4) + 1 = 253 (hàng lẻ).

Để ý rằng từ trái sang phải, 4 số ở cùng một hàng có số thứ tự lẻ là dãy số tăng.

Do đó từ trái sang phải các số ở hàng thứ 253 là 2017; 2019; 2021; 2023.

Trong bảng số, các số ở hàng có số thứ tự lẻ đều xếp lệch bên phải 1 cột so với các số ở hàng có số thứ tự chẵn. Do a = 253 lẻ nên 2019 ở vị trí thứ 2 trong dãy số cùng một hàng là: 2017; 2019; 2021; 2023 sẽ nằm ở cột thứ 3 trong bảng số tức là b = 3.

Vậy a + b = 256.

Solution:

Number 2019 will be the (2019 – 1) : 2 +1 = 1010th number in the grid. When divided by 4, 1010 leaves a remainder of 2.

There are 4 numbers on each row, so 2019 will be on row a = (1010 : 4) + 1 = 253. This is an odd-numbered row.

Note that all odd-numbered rows are in ascending order from left to right. Thus, the 4 numbers on row 253 from left to right are 2017; 2019; 2021; 2023.

Also, odd-numbered rows are 1 column indented from the left compared to even-numbered rows. Number 2019, which is the second number on row 253, will be on column 3, i.e. b = 3.

In conclusion, a + b = 256.