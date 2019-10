Trong 65 độc giả giải bài toán dễ nhất kỳ thi Toán học trẻ quốc tế tổ chức tại Nam Phi (SAIMC) năm 2019, 30 bạn tìm ra đáp số đúng 13/30.

Topic 56. RATIO OF AREAS

Problem: In the figure below, a, b, c, d, e, f and g are identical squares. What is the ratio of the shaded area to the area of rectangle ABCD?

Dịch đề: Trong hình dưới đây, a, b, c, d, e, f và g là các hình vuông giống hệt nhau. Tính tỉ số diện tích phần tô đậm trên diện tích hình chữ nhật ABCD.

Minh Phương