Đáp án bài toán tiếng Anh về số tự nhiên của học sinh lớp 5

Problem: The natural numbers from 1 to 60 are placed side by side in a row to make the number 1234567891011121314151617...57585960. What is the greatest number one can get by discarding any 100 digits from the number above?

Dịch đề: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 60 nối tiếp nhau trên một hàng, nhận được số sau đây: 1234567891011121314151617...57585960. Từ số này hãy xóa đi 100 chữ số để nhận được số lớn nhất với vị trí thứ tự của các chữ số còn lại vẫn giữ nguyên.

Full solution in English

There are 9 one-digit numbers from 1 to 9; 51 two-digit numbers from 10 to 60. Thus, there are 9 + 51 × 2 = 111 digits in the original number. We need to discard 100 digits so as to make the greatest 11-digit number.

There are six 9’s in the original number, and the last 9’s is followed by “60”. If we want to keep all six 9’s in a row (999999), we have to discard all the other digits between. The remaining number will be 99999960, which is not a 11-digit number. It follows that we can only keep five consecutive 9’s. We have to take 6 more digits from the sequence 505152...57585960.

Since there are only 4 digits after “8”, we cannot select “8” as the next digit after “9”. We will select “7” and then the 5 last digits will be 85960.

Therefore, the greatest possible number after discarding 100 digits from the original number is 99999785960.

Lời giải bằng tiếng Việt

Từ 1 đến 9 có 9 số; 10 đến 60 có 51 số có 2 chữ số nên có 102 chữ số. Do đó số ban đầu có 9 + 102 = 111 chữ số. Ta cần xóa 100 chữ số để nhận được số lớn nhất có 11 chữ số.

Số ban đầu có 6 chữ số 9 xuất hiện, và đứng sau chữ số 9 cuối cùng chỉ còn số “60”. Nếu ta muốn giữ nguyên cả 6 chữ số 9 đứng liền nhau 999999 thì phải xóa toàn bộ các số trung gian kết nối. Khi đó, số còn lại được giữ nguyên thứ tự không vượt quá 99999960 và như thế chưa đủ 11 chữ số. Do đó, để tạo ra số lớn nhất chỉ có thể chọn tối đa 5 chữ số 9 làm 5 chữ số đầu tiên đứng liền nhau. 6 chữ số còn lại của số lớn nhất phải được chọn từ dãy 505152...57585960.

Do đứng sau số 8 chỉ có 4 chữ số nên ta không thể chọn số 8 đầu tiên. Vậy ta sẽ chọn số 7, sau đó 5 chữ số cuối sẽ là 85960.

Vậy sau khi xóa đi 100 chữ số, số lớn nhất nhận được là 99999785960.

