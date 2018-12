Đề bài:

Điền số thích hợp vào các ô trống.

Đáp án:

Gợi ý một cách giải:

Giả sử các số cần điền là a,b,c,d (như hình). Ta có:

a + b = 8

b + c = 8

a + d = 13

d - c = 6

Từ hai phương trình đầu ta thấy a = c.

Trừ vế với vế của hai phương trình sau ta có: (a + d) - (d - c) = 13 - 6.

Suy ra a + c = 7. Vì a = c nên ta có a = c = 7/2 = 3,5.

Thay a và c vào hai phương trình chứa b và d ta sẽ nhận được d = 9,5 và b = 4,5.

Thanh Tâm