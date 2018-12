Đáp án bài toán đếm tam giác vuông của học sinh lớp 6

Bài toán đếm tam giác vuông của học sinh lớp 6

Topic 9: Counting Right Triangles

Problem: The left figure below represents a grid of size 3 x 2 with 12 grid points. The right figure below represents several right triangles in the grid whose vertices are all grid points.

How many right triangles are there in total whose vertices are all grid points?

Dịch đề: Hình vẽ bên trái dưới đây là một lưới ô vuông kích thước 3 x 2 có 12 nút lưới.

Từ 12 nút lưới có thể chọn 3 nút làm 3 đỉnh của một tam giác vuông. Hình vẽ bên phải minh họa một số loại tam giác vuông. Hỏi có bao nhiêu tam giác vuông có 3 đỉnh được lấy từ 12 nút lưới ô vuông?

Lời giải

Mỗi hình vuông 1 x 1 hay 2 x 2 hoặc hình chữ nhật 1 x 3 đều tạo ra được 4 tam giác vuông với 3 đỉnh tam giác lấy từ 4 đỉnh của các hình tương ứng.

Mỗi hình chữ nhật 1 x 2 và 2 x 3 lần lượt tạo ra được 6 và 12 tam giác vuông với 3 đỉnh tam giác lấy từ 4 đỉnh của các hình và các điểm chia cách đều nằm trên các cạnh.

Số các hình vuông 1 x 1 là 6 nên có 6 x 4 = 24 tam giác vuông.

Số các hình vuông 2 x 2 là 2 nên có 2 x 4 = 8 tam giác vuông.

Số các hình chữ nhật 1 x 2 là 7 nên có 7 x 6 = 42 tam giác vuông.

Số các hình chữ nhật 1 x 3 là 2 nên có 2 x 4 = 8 tam giác vuông.

Số các hình chữ nhật 2 x 3 là 1 nên có 1 x 8 = 8 tam giác vuông.

Vậy số tam giác vuông là: 24 + 8 + 42 + 8 + 12 = 94 (tam giác vuông).

Solution

Each of the 1 x 1 or 2 x 2 squares or 1 x 3 rectangles contains 4 right triangles whose 3 vertices are simply the vertex grid points of the corresponding square or rectangle.

Each of the 1 x 2 and 2 x 3 rectangles respectively contains 6 and 12 right triangles whose 3 vertices are either vertex grid points of the corresponding rectangles, or grid points on their sides.

The number of 1 x 1 squares is 6, thus these contain 6 x 4 = 24 right triangles.

The number of 2 x 2 squares is 2, thus these contain 2 x 4 = 8 right triangles.

The number of 1 x 2 rectangles is 7, thus these contain 7 x 6 = 42 right triangles.

The number of 1 x 3 rectangles is 2, thus these contain 2 x 4 = 8 right triangles.

The number of 2 x 3 rectangles is 1, it contains 1 x 8 = 8 right triangles.

The total number of right triangles is therefore: 24 + 8 + 42 + 8 + 12 = 94 (right triangles).

Answer: 94.