Đại học quốc gia Hà Nội áp dụng FUNiX Way vào môn Khởi nghiệp

Sinh viên sẽ học tập kết hợp trên lớp với trực tuyến, có đội ngũ mentor hỗ trợ là các doanh nhân trong Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

Ngày 17/5, lễ khởi động xây dựng môn học Khởi nghiệp cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra với sự hợp tác giữa các bên: Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty cổ phần giáo dục trực tuyến FUNiX, Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Đại học QGHN Nguyễn Hoàng Hải khẳng định: "Hợp tác ba bên giữa Đại học QGHN với FUNiX và Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội thể hiện tinh thần hợp tác giữa nhiều đơn vị - đại học truyền thống và đại học online, các đơn vị đào tạo và các doanh nghiệp. Điều này nhằm phát triển một môn học hấp dẫn, thiết thực và đào tạo cho các sinh viên của trường theo đúng tinh thần khởi nghiệp thực sự".

Đặc trưng của chương trình hợp tác là áp dụng công nghệ giáo dục FUNiX Way trong xây dựng và đào tạo môn Khởi nghiệp. FUNiX Way là phương pháp đào tạo do FUNiX phát triển, cho phép sinh viên học tập trên nền tảng trực tuyến với sự đồng hành của đội ngũ mentor - các chuyên gia trong ngành, tham gia hướng dẫn trực tiếp sinh viên trong suốt quá trình học tập. Mentor là những người đang làm nghề thực tế, nên có thể chia sẻ những tri thức cập nhật và đa dạng cho người học.

Hợp tác xây dựng môn Khởi nghiệp cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được triển khai theo FUNiX Way.

Cách học FUNiX Way đang được triển khai hiệu quả tại FUNiX - Trường Đại học trực tuyến đào tạo kỹ sư phần mềm thuộc Hệ thống giáo dục FPT. Hiện nay, hơn 3.300 sinh viên đang học trực tuyến ngành công nghệ thông tin tại FUNiX, với sự hướng dẫn của hơn 2600 mentor - đều là các chuyên gia đang làm việc tại các công ty công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Áp dụng FUNiX Way trong môn Khởi nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên sẽ học tập kết hợp trên lớp với trực tuyến, có đội ngũ mentor hỗ trợ là các doanh nhân trong Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

"Khi học lái xe, quan trọng nhất là chúng ta phải ngồi lên xe và tập lái. Học khởi nghiệp cũng vậy, phải có doanh nghiệp đi cùng với sinh viên để việc học sát với thực tế kinh doanh", ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giáo dục trực tuyến FUNiX chia sẻ tại chương trình.

Đội ngũ mentor – các chuyên gia đang làm nghề thực tế tham gia đào tạo là điểm nổi bật của FUNiX Way.

Tham dự Lễ khởi động, tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Nguyễn Đăng cho biết, mạng lưới hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tại 63 tỉnh thành đang có hơn 10.000 thành viên. Mạng lưới thành viên này có thể đồng hành, hỗ trợ trong việc đào tạo cho sinh viên. "Các doanh nhân sẽ cung cấp cái nhìn thực tế cho người học, chia sẻ những vấp váp, cách tránh sai sót trong quá trình khởi nghiệp", ông Nguyễn Đăng nói.

Ông Nguyễn Thành Nam mong muốn, khi môn học này được xây dựng thành công và đưa vào triển khai tại Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là mô hình tiêu biểu và có thể mở rộng tới các cơ sở giáo dục đào tạo khác, hướng đến mục tiêu trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thế hệ sinh viên và thanh niên cả nước bằng cách học mới.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải phát biểu tại chương trình.

Tại phiên họp Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực ngày 29/5/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo sớm đưa vấn đề khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học. Đề án 1665 "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Chính phủ cũng khuyến khích các trường đưa Khởi nghiệp vào chương trình đào tạo.

Với vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều hoạt động tích cực, tổ chức nhiều khóa học nhằm đào tạo tinh thần khởi nghiệp và kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp tại nhà trường. Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, khởi động chương trình mới bằng phương thức đào tạo FUNiX Way sẽ đem lại cách tiếp cận khác biệt và bám sát thực tế trong tư duy giảng dạy.

Bên cạnh thúc đẩy Quốc gia Khởi nghiệp, đổi mới công nghệ giáo dục, bắt kịp xu hướng đại học 4.0 cũng là mối quan tâm lớn của trường. Ông Nguyễn Hoàng Hải nhận định, hợp tác cùng FUNiX - một đơn vị giáo dục công nghệ - để xây dựng chương trình đào tạo cũng góp phần khẳng định vai trò tiên phong, cũng như quyết tâm phát triển theo mô hình đại học thông minh, đổi mới sáng tạo của trường.

Nguyên Chương