Đại học New York miễn học phí cho sinh viên y khoa

Huffington Post ngày 16/8 đưa tin, Đại học New York (NYU) là cơ sở giáo dục đầu tiên thuộc tốp đầu của nước Mỹ quyết định miễn học phí cho mọi sinh viên y khoa. Hôm thứ năm, lãnh đạo trường Y của NYU, Robert Grossman, tuyên bố việc hỗ trợ chi phí giáo dục cho ngành học đắt đỏ nhằm thu hút sinh viên giỏi từ khắp nơi, giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ.

Bên cạnh đó, những sinh viên không phải gánh khoản nợ sáu con số sau khi tốt nghiệp được khuyến khích theo đuổi các lĩnh vực quan trọng, nhưng lương không quá cao, như nhi khoa và sản khoa.

Sinh viên y khoa sắp nhập học sẽ nhận suất học bổng hàng năm trị giá 55.018 USD để trang trải học phí, bắt đầu từ năm học tới, theo thông cáo báo chí của NYU.

Đại học New York sẽ miễn học phí cho toàn bộ sinh viên y khoa từ năm học tới. UPI

Số liệu của Hiệp hội Sinh viên Y khoa Mỹ cho thấy hơn 86% sinh viên tốt nghiệp trường y phải đối mặt với khoản nợ giáo dục, 41% trong số đó báo cáo mức nợ vượt 150.000 USD.

Grossman chia sẻ, miễn học phí cho toàn bộ sinh viên y khoa là mục tiêu hàng đầu khi ông trở thành hiệu trưởng cách đây 12 năm. "Chúng tôi thực sự tin rằng khoản nợ của sinh viên y khoa là một trong những vấn đề lớn nhất mà nước Mỹ phải đối mặt trong việc đào tạo đội ngũ bác sĩ giỏi để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân", Grossman nói.

Ông thông tin rằng trường đã nhận được hơn 6.000 hồ sơ ứng tuyển cho 102 vị trí trong đợt tuyển sinh mới nhất.

Trong hơn một thập niên qua, NYU đã huy động được 450 triệu USD trong số 600 triệu USD cần thiết để duy trì học bổng. Với việc miễn học phí, giám đốc tuyển sinh Rafael Rivera mong NYU trở thành sân chơi công bằng cho sinh viên thuộc nền tảng kinh tế xã hội thấp, tác động tích cực đến sự đa dạng của trường.

Đại học New York đứng thứ ba trong bảng xếp hạng đại học y tốt nhất nước Mỹ của U.S. News and World Report. Năm 2013, trường giới thiệu chương trình bác sĩ y khoa với thời hạn rút ngắn còn ba năm.