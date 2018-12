Đại học Hoa Sen công bố phương án tuyển sinh năm 2018

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia

Trường xét tuyển theo tổ hợp môn, lấy điểm từ cao xuống. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là từ bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường quy định trở lên. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên đối với môn tiếng Anh.

So với năm 2017, điểm mới trong phương thức tuyển sinh năm nay là trường áp dụng phương thức này đối với các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất và Thiết kế đồ hoạ.

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia sẽ theo mốc thời gian quy định chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

Thí sinh có điểm trung bình cộng lớp 10, 11 và học kỳ một lớp 12 từ bằng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do trường quy định trở lên.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh phải có điểm trung bình cộng môn tiếng Anh từ 6,5 trở lên. Đối với nhóm ngành thiết kế (Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế nội thất), điểm trung bình cộng môn Toán hoặc môn Ngữ văn từ 6,5 điểm trở lên.

Học sinh THPT tìm hiểu phương thức tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen.

Phương thức xét tuyển riêng

Ngoài 2 phương thức trên, trường còn mở rộng cơ hội cho thí sinh dự tuyển theo điều kiện riêng của trường. Thí sinh tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình cộng các môn học năm lớp 10, 11 và học kỳ một lớp 12 từ bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định trở lên, thoả mãn một trong các điều kiện theo yêu cầu của trường (tuỳ theo ngành, nhóm ngành) đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Cụ thể, đối với các ngành, nhóm ngành tuyển sinh bậc đại học (trừ 3 ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất) thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện:

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (academic) đạt từ 5.5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 70 điểm trở lên.

- Tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp loại khá trở lên của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển (không xét tuyển đối với các ngành Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu).

- Điểm trung bình cộng của môn Hoá học hoặc Sinh học phải đạt từ 8,0 trở lên đối với ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.

- Đạt giải từ khuyến khích trở lên trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia với các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên; đạt từ huy chương đồng trở lên trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 của môn thi có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành theo phương thức một của trường đối với các ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, và ngành Môi trường.

Ngoài ra, đối với ngành Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, thí sinh có xét tuyển theo một trong các điều kiện sau:

- Có chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến công nghệ thông tin, máy tính của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, APTECH như: chứng chỉ IT Passport, FE (Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản) theo chuẩn công nghệ thông tin Nhật Bản do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp; chứng chỉ DNIIT do NIIT Ấn Độ cấp; chứng chỉ nghề nghiệp ACCP, DISM, HDSE, ITT, ACNA, CPISM do APTECH cấp; chứng chỉ CCENT, CCT, hoặc CCNA do Cisco cấp. Thí sinh phải hoàn tất một trong các bài thi 70-xxx, chứng chỉ MOS của Microsoft.

- Đạt giải khuyến khích trở lên của cuộc thi quốc gia Giải toán trên máy tính cầm tay.

- Đạt từ huy chương đồng trở lên trong kỳ thi tay nghề ASEAN của các nghề liên quan đến nhóm ngành xét tuyển.

- Điểm trung bình cộng của môn Toán từ 8,0 trở lên.

Đối với ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất điều kiện xét tuyển là:

- Thí sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi năng khiếu về mỹ thuật, thiết kế, hội họa của các đơn vị có uy tín.

- Điểm thi các môn vẽ hoặc môn Trang trí màu hoặc tương đương của các trường đại học có tổ chức thi các môn năng khiếu năm 2018 đạt từ 5,0 điểm trở lên.

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo của cùng ngành hoặc ngành gần.

- Chứng chỉ quốc tế (Advanced diploma in multimedia) do ARENA, NIIT, APTECH cấp.

- Có điểm phỏng vấn năng khiếu do Đại học Hoa Sen tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại trường đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100).

Với các phương thức tuyển sinh riêng này, thí sinh có thể nộp hồ sơ từ ngày 2/5 đến 15/6.

Ngọc Anh