Cựu học sinh Asian School nhận học bổng đại học Mỹ và Phần Lan

Lai Lâm Minh Khoa cùng lúc nhận học bổng từ nhiều trường đại học của Mỹ và Phần Lan, trong đó có Aalto University, Luther College, Earlham College...

Gap year để sẵn sàng

Tốt nghiệp lớp 12 Trường Quốc tế Á Châu, Minh Khoa quyết định gap year một năm (nghỉ giải lao một năm) thay vì đi du học ngay sau đó như hầu hết bạn bè khác. Thời gian này, chàng trai 18 tuổi lên kế hoạch tham gia các kỳ thi chuẩn hóa (IELTS, SAT...) đồng thời chuẩn bị hồ sơ, kết quả học tập, sự hỗ trợ, giới thiệu của nhà trường để tìm kiếm học bổng tại các trường đại học danh tiếng.

Lai Lâm Minh Khoa - Cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu (Asian School).

Để chinh phục những học bổng học thuật giá trị từ các trường đại học Mỹ và Phần Lan, Minh Khoa có một hành trình dài chuẩn bị. Theo học 12 năm tại Trường Quốc tế Á Châu, Khoa đã tích lũy nền tảng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh vững chắc. Tuy nhiên, nam sinh cho biết đầu tư vào tiếng Anh tốt thôi là chưa đủ, trước khi du học cần rèn luyện những kỹ năng public speaking (thuyết trình trước đám đông), critical thinking (tư duy phản biện) và khả năng độc lập trong học tập và suy nghĩ.

Tất cả những kỹ năng này đều được chàng cựu học sinh trau dồi, tích lũy khi tham gia học tập và sinh hoạt ngoại khóa tại Asian School. Khoa chia sẻ: "Chuẩn bị sớm các kỹ năng sẽ nâng cao khả năng học tập cũng như tránh được những bất ngờ đến từ cách học khác ở bậc đại học. Quan trọng là phải chuẩn bị thật sớm, từ quá trình chuẩn bị ấy bản thân sẽ trưởng thành hơn - từ suy nghĩ đến hành động".

Lai Lâm Minh Khoa (ngoài cùng bên phải) tham gia Asean Youth Engagement Summit (Hội nghị Liên kết thanh niên Đông Nam Á - AYES) 2017 ở Phillippines.

Kết quả ngoài mong đợi

Thời điểm ứng tuyển học bổng, kết quả thi SAT của Minh Khoa đạt 1.360 và IELTS 7.0. Nỗ lực cùng sự chuẩn bị kỹ đã đem lại kết quả ngoài mong đợi - chàng trai 18 tuổi lúc bấy giờ đã cùng lúc giành được nhiều suất học bổng giá trị như: học bổng Foundation Scholarship trị giá 135.400 USD trong bốn năm học từ Luther College; học bổng 160.600 USD trong bốn năm học từ Earlham College (Mỹ), học bổng 50% học phí trị giá 6.000 EURO một năm (duy trì qua từng năm) từ trường đại học số một Phần Lan - Aalto University...

Minh Khoa đang theo đuổi ngành học yêu thích - Data Science tại Aalto University, Helsinki, Phần Lan với chương trình 3+2 years (cử nhân và thạc sĩ). Kế hoạch tương lai của Khoa sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Machine Learning (Máy học) và Trí tuệ nhân tạo (AI) là ứng dụng AI vào lĩnh vực phân tích kinh doanh (Business Analytic).

Lai Lâm Minh Khoa tham gia Orientation Week ở Aalto University.

Chàng cựu học sinh AHS thích câu nói "When there is a will, there is a way" (Có chí thì nên) và đã chứng minh câu nói ấy đúng khi giờ đây em thực hiện được ước mơ đặt chân đến ngôi trường yêu thích bằng chính ý chí và nỗ lực của bản thân.

Thế Đan