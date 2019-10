Cuộc thi văn hóa giao thông với giải thưởng hơn 100 triệu đồng

Tham gia cuộc thi 'Thanh niên với văn hóa giao thông 2019', thí sinh có cơ hội nhận xe máy Honda Wave Alpha, máy tính bảng, điện thoại thông minh...

Theo đó, từ 26/10 đến 22/12, Đoàn viên, sinh viên, thanh niên trong độ tuổi 18 đến 35 trên cả nước có thể làm bài thi trên giấy được phát tại các ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông, các chương trình Đào tạo kỹ năng lái xe an toàn do cửa hàng Bán xe và Dịch vụ Honda ủy nhiệm (HEAD) tổ chức tại địa phương, hoặc tự tham gia làm bài thi trực tuyến đăng tải trên cácwebsite. Bài thi viết có thể gửi trực tiếp tới các cơ sở Đoàn và HEAD tại địa phương.

Thí sinh sẽ trả lời những câu hỏi trắc nghiệm và viết bài tự luận liên quan đến kiến thức về Luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông và kỹ năng an lái xe an toàn. 20 thí sinh có bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được chọn tham gia vào vòng chung kết dự kiến tổ chức vào cuối năm.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông".

Nếu như ở vòng sơ khảo, thí sinh có thời gian tìm hiểu hoặc tham khảo nhiều nguồn kiến thức tư liệu hoặc ý kiến để trả lời thì đến vòng chung kết, bạn cần thể hiện sự tự tin và kiến thức sâu rộng về an toàn giao thông trong phần hỏi đáp trực tiếp với ban giám khảo.

Cơ cấu giải thưởng cho cá nhân gồm 2 giải nhất (2 xe máy Honda Wave Alpha), 5 giải nhì (5 máy tính bảng), 13 giải ba (13 điện thoại thông minh) và 500 giải khuyến khích là mũ bảo hiểm Honda. Ngoài ra, có 5 giải thưởng tập thể dành cho 5 tỉnh Đoàn xuất sắc, mỗi giải gồm 32 mũ bảo hiểm Honda và cử đại biểu tham dự vòng chung kết.

Chương trình, do Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục CSGT - bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam tổ chức.

HVN trao tặng 500 mũ bảo hiểm cho các bạn Đoàn viên, thanh niên tỉnh Đoàn Kontum.

Cũng lễ phát động, Honda Việt Nam đã trao tặng 500 mũ bảo hiểm, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho bạn trẻ tỉnh Kon Tum. Hoạt động nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn đồng thời là dịp để khen thưởng đoàn viên, thanh niên đóng góp tích cực trong cuộc thi; các đại lý ủy quyền; các tỉnh, thành đoàn có nhiều nỗ lực trong công tác phối hợp triển khai hoạt động lái xe an toàn tại địa phương.

Cuộc thi là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp thường niên về xây dựng văn hóa giao thông trong thanh niên cả nước từ năm 2009 mang tên Thanh niên với văn hóa giao thông. Sau 11 năm triển khai, chương trình đã có hơn 640.000 Đoàn viên thanh niên trên cả nước tham gia các chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn.

Thế Đan