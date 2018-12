Công an xác minh bất thường trong điểm thi THPT quốc gia tại Hòa Bình

Công an tỉnh Hòa Bình bắt đầu điều tra một số vấn đề liên quan đến chấm thi trắc nghiệm THPT quốc gia 2018 từ ngày 30/7. 5 cán bộ ở tổ chấm thi trắc nghiệm của Hội đồng thi tỉnh đã được công an triệu tập, ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình thông tin.

"Ngày 28/7, khi rà soát các khâu của kỳ thi THPT quốc gia, chúng tôi phát hiện có sự không logic trong thời gian chấm trắc nghiệm và máy tính sử dụng để chấm nên báo cáo với Trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh, Bộ Giáo dục và Công an tỉnh", ông Lương nói.

Lãnh đạo Sở Giáo dục Hòa Bình không biết chính xác sự bất thường ở điểm nào trong khâu chấm trắc nghiệm bởi "nó kỹ thuật".

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình Nguyễn Đức Lương báo cáo với đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ Giáo dục ngày 4/7. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trao đổi với VnExpress chiều 2/8, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục) cho hay, Bộ đã đến Hòa Bình tổ chức chấm thẩm định bài thi THPT, phát hiện dấu hiệu bất thường về kết quả thi nên báo cáo Bộ trưởng và Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia.

Ngày 24/7, Bộ có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra sự việc. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục bước đầu xác nhận có can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để làm thay đổi điểm số, cụ thể là tăng điểm thi.

Giải thích việc trước đó ngày 23/7, Bộ ra thông báo kết luận 100% bài thi chấm thẩm định trùng khớp với kết quả đã công bố, ông Trinh nói "chấm thẩm định là chấm trên bài thi, nhưng xác định là có sự can thiệp từ trước". Cụ thể can thiệp thế nào thì công an đang làm rõ.

Lối lên khu vực chấm thi trắc nghiệm của Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình được khóa kín. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi. Kết quả khiến dư luận nghi ngờ khi số điểm Toán từ 9 trở lên là 27, chiếm 4,7% cả nước. Xét theo khối thi truyền thống (A, A1, B, C, C3, D1), tỉnh miền núi này có 22 trên tổng số 324 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên.

Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc khi báo cáo với Thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Mạnh Hùng ngày 19/7 về tình hình thi của tỉnh, đã khẳng định: "Điểm thi của thí sinh là chính xác, khách quan, không có bất kỳ sự can thiệp nào vào bài làm".