Cô giáo đánh tím lưng học sinh lớp 2 khi dạy kèm

Do làm bài sai, nam sinh học yếu bị cô giáo cầm thước kẻ vụt vào lưng gây chấn thương phần mềm.

Học sinh lớp 2 bị cô giáo Xinh đánh bầm tím.

Ngày 8/3, Ban giám hiệu Trường Tiểu học An Thắng (huyện An Lão, Hải Phòng) đã đình chỉ công tác của cô giáo Phạm Thị Xinh, 32 tuổi, do đánh tím lưng một bé trai lớp hai.

Cô Xinh tường trình chiều 7/3 trong giờ dạy kèm nam sinh học yếu, do em này làm bài sai nên cầm thước kẻ gỗ "đánh ba cái" khiến bầm tím lưng.

Thấy đứa trẻ kêu đau, cô lấy đá chườm rồi gọi điện thoại cho phụ huynh nhận lỗi, tối cùng ngày cùng đại diện nhà trường tới xin lỗi gia đình.

Sau khi con được bác sĩ xác định chỉ bị chấn thương phần mềm, gia đình bé trai lớp 2 đã đồng ý tha thứ cho cô Xinh để có cơ hội đứng trên bục giảng.

Cô Xinh làm chủ nhiệm lớp 2 từ tháng 5/2018. Do nam sinh học yếu hơn so với 34 bạn cùng lớp, cô đã tự nguyện dạy thêm cho em này sau giờ tan học.

Theo lãnh đạo nhà trường, Xinh là giáo viên trẻ, yêu nghề, về trường từ cuối năm 2017