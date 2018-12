Cô bé mồ côi mong có xe đạp mới để đi học

Võ Thị Như Quỳnh (sinh năm 2004, học sinh trường THCS Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An) là một trong những em có hoàn cảnh khó khăn nhận quà trong chương trình “Chung tay vì tương lai Việt” vừa được tổ chức vào ngày 30/8 tại Nghệ An.

Bố mẹ mất sớm, Quỳnh và chị gái sống với ông bà nội từ nhỏ. Tuy nhiên, hoàn cảnh của ông bà cũng rất chật vật, bà bị bệnh tâm thần, một mình người ông không thể chăm lo đầy đủ cho gia đình.

Sống trong cảnh thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất, cô bé chưa bao giờ đòi hỏi bộ quần áo hay tập vở mới. Nhiều năm liền, Quỳnh đến trường với chiếc xe đạp đã cũ và thường xuyên hư hỏng. Đường tới trường xa, nhiều lúc xe hỏng giữa đường, không có tiền sửa, Quỳnh lặng lẽ đẩy xe về nhà.

Dù học ngày hai buổi, nhưng biết ông bà không còn khỏe, nữ sinh dáng người nhỏ nhắn luôn cố gắng thức khuya, dậy sớm để làm hết mọi việc dọn dẹp, giặt giũ, tăng gia sản xuất, cũng như chăm sóc ông bà.

Em Võ Thị Như Quỳnh với chiếc xe đạp mới vừa được nhận.

“Em mong có đầy đủ sách vở để vào năm học mới và một chiếc xe đạp để đi học, đón em, phụ giúp gia đình chú và đi cắt cỏ nuôi bò”, Quỳnh chia sẻ và cho biết, ngoài việc học, Quỳnh còn phụ ông bà nuôi một con bò. Năm nay, khi con bò cái vừa sinh con, Quỳnh phải tranh thủ đi cắt cỏ hàng ngày nhiều hơn.

Khi được ban tổ chức trao tặng chiếc xe đạp mới, cô bé lớp 8 không cầm được nước mắt vì vui mừng. Với Quỳnh, đây là món quà có giá trị nhất từ trước tới nay em được nhận. "Từ lúc cha mẹ mất, em không dám đòi hỏi ông bà mua bất cứ thứ gì cho mình", Quỳnh nói.

Hơn 100 chiếc xe đạp cùng nhiều học bổng và các phần quà khác đã được nhãn hàng 3 Miền trao tới tay những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An.

Ngoài Quỳnh, trong hơn 200 học sinh nhận xe đạp và học bổng trong chương trình “3 Miền chung tay vì tương lai Việt” còn có nhiều em khác cũng phải sống trong cảnh thiếu thốn.

Như hoàn cảnh An Hải và Trà Vân cùng học lớp 8, trường THCS Hưng Thái Nghĩa, trong khi An Hải mồ côi mẹ thì Trà Vân mồ côi bố, người thân còn lại của hai em đều bệnh tật nên dù đang ở tuổi ăn tuổi chơi nhưng các em phải đứng ra chăm lo cho người thân.

Còn em Phạm Thị Sen (THCS Khánh Sơn) dù may mắn hơn khi có đủ cha mẹ, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cuộc sống của Sen cũng thiếu thốn đủ bề. Ngoài việc đi học, Sen còn phải chăm sóc chị gái bị bệnh bại não và người cha không được tỉnh táo như người bình thường... Mới lớp 8 nhưng Sen nhìn chững chạc hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Đầu năm học mới, cô bé chỉ dám ước có tiền mua sách vở và chiếc xe đạp.

Niềm vui của các em học sinh khi có chiếc xe đạp mới để bước vào năm học.

Hàng trăm nghìn quyển tập và hơn 100 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng mỗi suất) cùng hơn 100 chiếc xe đạp... tổng trị giá hơn một tỷ đồng đã được ban tổ chức trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Nghệ An.

Chương trình do nhãn hàng 3 Miền phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An tổ chức tại làng trẻ SOS thành phố Vinh (Nghệ An). Bên cạnh đó, chương trình cũng trao tặng hạt nêm, nước mắm, mì gói với tổng giá trị một tỷ đồng hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho học sinh 6 trường THCS dân tộc nội trú và các cơ sở bảo trợ xã hội khác tại Nghệ An.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, cho biết hiện tỉnh Nghệ An có hơn 21.000 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, hơn 115.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hàng nghìn trẻ em khác cần sự trợ giúp để tiếp tục đến trường.

Ngọc Anh