Chuyên gia Montessori Mỹ đánh giá cao Sakura Montessori

Ngày 22/11, chuyên gia Ingrid Hill đã có chuyến thị sát thực tế chất lượng giảng dạy tại Trường mầm non Sakura Montessori nhằm đánh giá, nhận xét và góp ý về việc tổ chức, sắp xếp môi trường lớp học chuẩn Montessori, chất lượng giáo viên và đánh giá hiệu quả ứng dụng phương pháp Montessori trên trẻ. Từ đó, Sakura Montessori sẽ có những biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng chương trình dạy học và đào tạo đội ngũ toàn hệ thống.

Ngay từ đầu giờ sáng, cô Ingrid Hill đã có mặt tại trường mầm non Sakura Montessori - cơ sở Cầu Giấy để thực hiện quá trình quan sát.

Từ khoảng thời gian ăn sáng đến các phần nhỏ trong tiến trình hoạt động của giờ học Montessori như giờ Circle Time 1, hoạt động chơi, hoạt động cá nhân của trẻ, giờ Circle Time 2 và kết thúc giờ học, chuyên gia Ingrid Hill đều quan sát và ghi chép cẩn thận nhiều hạng mục như ngôn ngữ, chất liệu sử dụng trong giảng dạy, nội dung bài học, thời lượng từng hoạt động, cảm xúc của trẻ, cách tiếp cận và hỗ trợ trẻ của giáo viên

Đây là những căn cứ để chuyên gia đưa ra báo cáo đánh giá, nhận xét và góp ý về việc tổ chức lớp học chuẩn Montessori cho trường Mầm non Sakura Montessori cơ sở Cầu Giấy và các cơ sở khác trên toàn hệ thống.

Học sinh Sakura Montessori tập trung cao độ cho các hoạt động cá nhân - Đây cũng là điểm đặc biệt khiến chuyên gia Montessori Ingrid Hill ấn tượng trong buổi quan sát.

Với kinh nghiệm thực tế, chuyên gia Ingrid Hill đánh giá cao việc sắp xếp, tổ chức lớp học Montessori, hiệu quả của phương pháp Montessori trên trẻ mầm non và chất lượng giáo viên của trường.

"Sakura Montessori đang thực hiện hiệu quả việc đáp ứng các yêu cầu về một môi trường chuẩn Montessori. Tôi thấy trường có nhiều yếu tố để làm nên một đứa trẻ phát triển toàn diện như hoạt động phát triển thể chất, phát triển về trí tuệ và phát triển các mặt vận động (vận động tinh, vận động thô)", cô Ingrid Hill cho hay.

Qua quan sát, cô Ingrid Hill còn thấy sự tự lập của trẻ. Trẻ có thể đưa ra những sự lựa chọn của mình. Đồng thời, trẻ rất vui khi làm những hoạt động đó. "Các con có khả năng tập trung cao và tôi ấn tượng vì khả năng tiếng Anh của các con", chuyên gia đến từ CME|NY nhận định.

Các bạn nhỏ luôn hào hứng trong mỗi hoạt động học tập, khám phá.

Đánh giá về đội ngũ giáo viên tại Trường Mầm non Sakura Montessori, cô Ingrid Hill cho biết, các giáo viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tốt. Họ am hiểu về triết lý Montessori và cách ứng dụng phương pháp này trong giáo dục trẻ mầm non. Họ có kỹ năng tốt trong việc cho trẻ tự do lựa chọn hoạt động của mình và đồng thời đưa ra những nội quy của lớp học, dạy trẻ cách tuân thủ nội quy kỷ luật của lớp để hoạt động hiệu quả trong giờ học.

Các giáo viên cũng cho phép trẻ nói chuyện với bạn nhưng vẫn có khoảng thời gian để tập trung vào hoạt động cá nhân... "Đặc biệt giáo viên Montessori đã chuẩn bị tốt môi trường Montessori với giáo cụ đa dạng, phù hợp với khả năng, nhịp độ của trẻ. Họ thực sự lùi lại quan sát trẻ để thấy được nhịp độ phát triển của trẻ ở đâu, nhìn ra con người thật của trẻ, từ đó thúc đẩy tiềm năng bên trong con người trẻ và mang đến tình yêu thương cho trẻ", cô Ingrid Hill nói.

Kết thúc buổi quan sát, chuyên gia Montessori nhấn mạnh sẽ cùng với Trung tâm Giáo dục Montessori CME | NY hỗ trợ Hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori cải thiện chất lượng giáo dục để giúp đỡ thêm nhiều trẻ em nữa tại Việt Nam, đặc biệt là nhóm trẻ sơ sinh và trẻ tập đi trước khi các con bước lên bậc học cao hơn.

Chuyên gia Ingrid Hill - thành viên ưu tú được nhận chứng chỉ của Hiệp hội Montessori Mỹ (AMS) là thạc sĩ giáo dục mầm non, chuyên ngành Montessori tại trường Cao đẳng New Rochelle. Cô đồng thời có bằng cử nhân tâm lý tại trường Đại học Empire States. Ingrid Hill có 30 năm đào tạo giáo viên Montessori quốc tế, từng là điều phối viên của trung tâm giáo dục mầm non New Jersey.

Thế Đan