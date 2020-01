Chúc Tết Nguyên đán bằng tiếng Anh

Trang Just Login chia sẻ cách nói "tiền vào như nước", "cung hỷ phát tài", hay "đại cát đại lợi" bằng tiếng Anh trong dịp Tết Nguyên đán.

Chúc giàu có, thịnh vượng

1. May wealth come pouring in.

Chúc bạn tiền vào như nước.

2. Wishing that you reap a huge profit from a small investment.

Chúc bạn một vốn bốn lời.

3. May you have great luck and great profit.

Chúc bạn đại cát đại lợi.

4. Wishing you abundance and prosperity every year.

Chúc bạn quanh năm dư thừa.

5. May you be happy and prosperous.

Chúc bạn cung hỷ phát tài.

Chúc gặt hái nhiều thành công

1. May your business flourish.

Chúc bạn làm ăn phát đạt.

2. May you have a meteoric rise.

Chúc bạn một bước lên mây (lời chúc này thường dành cho sự thăng tiến trong công việc).

3. May you get promoted and receive a raise.

Chúc bạn thăng quan phát tài.

4. May you have instant success.

Chúc bạn mã đáo thành công.

5. May you achieve success in all that you do.

Chúc bạn vạn sự như ý.

Chúc hạnh phúc, sức khỏe, yên bình

1. May all your wishes come true.

Chúc bạn cầu được ước thấy.

2. May your year be filled with abundance of smiles and laught.

Chúc bạn năm mới vui vẻ, miệng luôn tươi cười.

3. May the five blessings (longevity, wealth, health, virtue, and a natural death) come to you.

Chúc bạn ngũ phúc lâm môn (ngũ phúc bao gồm trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức và thiện chung).

4. Wishing you good health.

Chúc bạn dồi dào sức khỏe.

5. Wishing you safety and peace where ever you go.

Chúc bạn đi lại bình an.

6. May you enjoy both longevity and blessing.

Chúc bạn phúc lộc song toàn.

7. May all that you do go smoothly.

Chúc bạn thuận buồm xuôi gió.

Chúc mừng năm mới nói chung

1. Happy New Year! I wish you good health and lasting prosperity.

Chúc mừng năm mới! Chúc bạn sức khỏe, thịnh vượng.

2. Good health, good luck and much happiness throughout the year.

Chúc bạn năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.

3. Good luck and great success in the coming New Year.

Chúc bạn thành công, may mắn ngập tràn trong năm mới.

4. Good luck, good health and good cheer in the New Year.

Chúc bạn năm mới nhiều may mắn, bình an, sức khỏe dồi dào.

5. Wish you a successful career and happy family.

Chúc bạn sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm.

6. Everything as you wish it to be, milliard events dreamily, working as poetry, life is as Glad as music, consider money as garbage, consider argent as straw, loyalty with cooked rice, sharply cinnabar with rice noodle.

Chúc bạn vạn sự như ý, tiền bạc như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thuỷ với cơm, sắc son như phở.

7. Security, good health and prosperity.

Chúc bạn an khang thịnh vượng.

8. The new year is coming soon, procession lucky that into a satieties home, cable presents beyond measure, gold and silver full of cabinet, host grow rich, the man-child female young senior, happy together.

Năm mới đến rồi, rước may vào nhà, quà cáp bao la, một nhà no đủ, vàng bạc đầy đủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc.

9. Peaches open, swallows returns, spring is coming. Wish thousand of things to your liking, ten thousand of things as your dream, million of supprising things and billion of happiness.

Hoa đào nở, chim én bay về, mùa xuân lại đến. Chúc bạn nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

10. Today 3 people asked me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Happy New Year.

Hôm nay, ba người đã hỏi tôi về bạn. Tôi đã cho họ thông tin liên lạc và địa chỉ của bạn. Họ sẽ tìm đến bạn sớm thôi. Tên của ba người đó là hạnh phúc, thịnh vượng và tình yêu. Chúc mừng năm mới.

