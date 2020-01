Chúc ngủ ngon bằng tiếng Anh

Ngoài câu "Good night" thông thường, bạn có thể dành những lời chúc ngọt ngào, ấn tượng đến bạn bè nước ngoài.

1. May the sweetest dreams guide you through this night, and your morning be the happiest of all. I love you and miss you, bud. Have a very good night!

Mong rằng những giấc mơ ngọt ngào nhất sẽ dẫn lối bạn đêm nay và bạn sẽ có buổi sáng tuyệt vời. Tôi yêu bạn và nhớ bạn, bạn thân của tôi. Chúc bạn ngủ ngon.

2. It’s time to sleep. Forget about today. Think about tomorrow. Good night my friend!

Đã đến lúc phải đi ngủ. Bạn hãy quên ngày hôm nay, nghĩ về ngày mai và ngủ ngon nhé bạn của tôi.

3. Friendship is smoother than silk, whiter than milk, sweeter than honey and greater than money, higher than any tower & stronger than any power. Good night my friend!

Tình bạn mềm mại hơn lụa, trắng hơn sữa, ngọt hơn mật, giá trị hơn tiền, cao hơn mọi tòa tháp và mạnh mẽ hơn bất kỳ quyền lực nào. Chúc ngủ ngon bạn của tôi.

4. My heart is asking me to wish you a good night filled with fun and spirit!!! Have a good night dear. You are so important to me.

Trái tim tôi đang yêu cầu tôi phải chúc bạn có một đêm ngon giấc, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc ngủ ngon nhé, bạn thân. Bạn vô cùng quan trọng đối với tôi.

5. No chocolate will be sweeter than your smile that will appear when you read this message. Good night.

Không viên chocolate nào có thể ngọt hơn nụ cười của bạn khi bạn đọc tin nhắn này. Chúc bạn ngủ ngon.

6. This message sends my best greetings and prayers for you, to give you a blissful night ahead. So good night my friend.

Tin nhắn này gửi đến bạn lời chào và lời chúc tốt nhất của tôi và mang đến cho bạn một đêm ngon giấc. Chúc ngủ ngon bạn của tôi.

7. Do not count what you have lost. Just see what you have now, because past never comes back but sometimes future can give you back your lost things! Good night.

Đừng tính toán những gì bạn đã mất. Hãy chỉ nhìn về những gì bạn có ở thực tại vì quá khứ không bao giờ quay lại nhưng đôi khi tương lai sẽ trả lại những gì bạn đã mất. Chúc ngủ ngon.

8. Whenever you go to switch off the light, remember that I’m wishing you good night!

Bất cứ khi nào tắt đèn, mong bạn nhớ rằng tôi đang chúc bạn có những giấc ngủ ngon.

9. Goodnight my friend, pleasant dreams, sleep tight my friend. May tomorrow be sunny and bright and bring you full of happiness and success. Good night and Sweet dreams my friend.

Chúc ngủ ngon bạn của tôi, mong bạn có những giấc mơ đẹp, giấc ngủ sâu. Mong rằng ngày mai sẽ là ngày nắng vàng, tươi sáng và mang đến cho bạn hạnh phúc cùng thành công. Ngủ ngon và mơ đẹp nhé bạn của tôi.

Ảnh: Shutterstock.

10. Between a million yesterdays and a million tomorrows, there’s only one today. And I would never let it pass without telling you: Have a good night.

Giữa một triệu ngày hôm qua và một triệu ngày mai, chỉ có duy nhất một ngày hôm nay. Và tôi sẽ không để nó trôi qua mà chưa nói với bạn rằng chúc bạn ngủ ngon.

11. You will only be able to enjoy your night if you stop thinking about yesterday and stop worrying about tomorrow. So sleep tight and immerse yourself into your favorite dream. Good night.

Bạn sẽ chỉ có thể tận hưởng buổi đêm nếu ngừng nghĩ về ngày hôm qua và ngừng lo lắng về ngày mai. Vì thế hãy ngủ thật sâu và đắm mình vào những giấc mơ bạn yêu thích. Chúc bạn ngủ ngon.

12. Use every second of the night to dream about all that you want to achieve in life and use every second of the following day to achieve every dream you saw the last night. Good night my friend.

Hãy sử dụng mỗi giây trong giấc ngủ để mơ về những điều bạn muốn đạt được trong cuộc sống và sử dụng mỗi giây của ngày mai để đạt được những điều bạn thấy vào đêm qua. Chúc ngủ ngon bạn của tôi.

13. Stuff your worries in your pillow, wrap your troubles in your blanket and spread your anxieties on your bed sheet. When you wake up tomorrow, you will have a fresh mind and a happy heart. Good night.

Nhét lo lắng của bạn vào gối, cuốn rắc rối của bạn vào chăn và truyền nỗi lo lắng của bạn vào ga trải giường. Khi bạn thức dậy vào ngày mai, bạn sẽ mang tâm hồn tươi mới và trái tim hạnh phúc. Chúc ngủ ngon.

14. The biggest gift that a night can give you is not good sleep, but the promise that your tomorrow holds millions of possibilities. Good night my friend.

Món quà lớn nhất mà buổi đêm mang lại cho bạn không phải một giấc ngủ ngon mà là lời hứa rằng ngày mai bạn sẽ có hàng triệu khả năng. Chúc ngủ ngon bạn của tôi.

15. Good night, sleep tight. I hope that you will sleep well and be energetic in the morning.

Ngủ ngon, ngủ sâu nhé. Tôi hy vọng bạn sẽ ngủ ngon và tràn đầy năng lượng vào buổi sáng.

16. I can’t wait to see you tomorrow but now I wish you to have a good night sleep. See you soon!

Tôi không thể đợi đến khi gặp bạn vào ngày mai, bây giờ tôi chúc bạn có giấc ngủ ngon. Mong sớm được gặp bạn.

17. I can’t believe that this long day has come to an end. After all, wishing you to rest and recover. Good night.

Tôi không thể tin được ngày dài cuối cùng đã kết thúc. Sau tất cả, tôi mong rằng bạn sẽ được nghỉ ngơi và hồi phục. Chúc ngủ ngon.

18. Are you ready for a sleep? Don’t hurry and let me wish you sweet dreams. Hug you.

Bạn đã sẵn sàng đi ngủ hay chưa? Đừng vội vàng và hãy để tôi chúc bạn có những giấc mơ ngọt ngào. Ôm bạn.

19. This night is so bright and full of stars. May you have a dream as beautiful as this night.

Đêm nay thật sáng và đầy sao. Chúc bạn có một giấc mơ đẹp như đêm nay.

20. Close your eyes and calm down. It’s time to take a rest. Good night!

Hãy nhắm mắt lại và giữ bình tĩnh. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon.

Tú Anh (Theo Text Messages, 365 Greetings)