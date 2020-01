Chúc đầu tuần bằng tiếng Anh

Ngoài câu “Happy new week" (Tuần mới vui vẻ) thông thường, bạn có thể dành những lời chúc ấn tượng, ý nghĩa đến bạn bè nước ngoài.

1. Welcome to a new week that’s going to be filled with gaiety and success. Happy New Week, my dearest friend.

Chào mừng một tuần mới với đầy ắp sự thành công và vui tươi. Chúc tuần mới vui vẻ, người bạn thân nhất của tôi.

2. You shall continue to make a difference today and all through the week. Happy New Week to you, my good friend.

Bạn sẽ tiếp tục tạo nên sự khác biệt trong hôm nay và suốt những ngày trong tuần. Chúc bạn tuần mới vui vẻ, người bạn tốt của tôi.

3. I wish you have a wonderful and fruitful week ahead of you. Happy New Week, my sweet friend.

Tôi mong bạn sẽ có một tuần tuyệt vời. Chúc tuần mới vui vẻ, người bạn đáng mến của tôi.

4. This new week shall be one of your best and amazing weeks so far. Happy New Week to you, my beautiful friend.

Tuần mới sẽ là một trong những ngày tuyệt vời và đáng nhớ nhất của bạn. Chúc tuần mới vui vẻ, người bạn xinh đẹp của tôi.

5. You will today and throughout the week dance to the tune of prosperity, joy and laughter. Happy New Week, my lovely friend.

Bạn sẽ có ngày hôm nay và suốt cả tuần đắm chìm trong giai điệu của sự thịnh vượng, niềm vui và tiếng cười. Chúc mừng tuần mới, người bạn đáng yêu của tôi.

6. Good health, success, gladness and joy shall be yours all through this week and beyond. Happy New Week to you, my good friend.

Sức khỏe tốt, thành công, niềm vui và tiếng cười sẽ thuộc về bạn trong tuần mới và cả những ngày sau. Chúc bạn tuần mới vui vẻ, người bạn tốt của tôi.

7. Cheers to a week full of laughter, happiness and prosperity. Happy New Week, my dearest friend.

Chúc mừng một tuần tràn ngập tiếng cười, niềm vui và sự thịnh vượng. Chúc tuần mới vui vẻ, người bạn đáng mến của tôi.

8. It’s my prayer that this new week brings you more blessings and success than ever before. Happy New Week, my friend.

Tôi mong rằng tuần mới sẽ mang đến cho bạn nhiều phước lành và thành công hơn bao giờ hết. Chúc bạn tuần mới vui vẻ.

9. May this new week sweeps away all your weariness and fills your life with new energy to push on even harder. Wishing you a great week ahead!

Mong rằng tuần mới sẽ quét sạch mệt mỏi và lấp đầy cuộc sống của bạn với nguồn năng lượng mới để tiếp tục vượt qua khó khăn. Chúc bạn có một tuần tuyệt vời phía trước.

10. Embrace the new week as it is full of promises to give you a breakthrough in your journey of life. Wish you all the best for the new week!

Hãy nắm bắt tuần mới vì nó hứa hẹn mang đến cho bạn bước đột phá trong cuộc sống. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp trong tuần mới.

11. Say goodbye with a smile to the old one and welcome a new week in your life. Explore the beauties it has in store for you!

Nói lời tạm biệt với những ngày cũ bằng một nụ cười và hãy chào đón một tuần mới đến trong cuộc sống của bạn. Hãy khám phá vẻ đẹp của tuần mới trong khả năng của bạn.

12. Be the first one to accept the change, lead the others towards the change and make a change around you in the most meaningful way. Happy new weekend!

Hãy là người chấp nhận sự thay đổi, dẫn dắt mọi người hướng tới sự thay đổi và tạo ra những điều ý nghĩa nhất xung quanh bạn. Chúc tuần mới vui vẻ!

13. Let the new week drive the clouds of doubts away and fill your heart with the fire of confidence. Wishing you a very happy new week!

Hãy để tuần mới xua tan đám mây nghi ngờ và lấp đầy trái tim của bạn bằng ngọn lửa tự tin. Chúc bạn tuần mới thật nhiều niềm vui.

14. Every week to me is seven more days to decorate our friendship with more amazing memories in life. I wish you all the best for this week! Happy new week!

Mỗi tuần đối với tôi là có bảy ngày tiếp theo để xây dựng tình bạn của chúng ta với thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống. Tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất cho tuần này. Tuần mới vui vẻ!

15. May in this new week, all your unfulfilled wishes come true and all your fears go away forever. I wish you a happy new week.

Chúc rằng trong tuần mới này, những ước mơ bạn chưa thể thực hiện sẽ thành hiện thực và những nỗi sợ của bạn tan biến mãi mãi. Tôi chúc bạn có một tuần mới vui vẻ.

16. New week means a bunch of new opportunities coming all over your way. Just keep faith in yourself and grab the right one. Have a good week!

Tuần mới đồng nghĩa với hàng loạt cơ hội mới đang đón chờ bạn. Hãy giữ niềm tin vào bản thân và nắm bắt những điều đúng đắn. Tuần mới vui vẻ!

17. A week of hardship is gone. This week is going to be a week of reward for you. You are a winner. Happy new week dear!

Một tuần khó khăn đã trôi qua. Tuần này sẽ là phần thưởng dành cho bạn. Bạn là người chiến thắng. Chúc bạn tuần mới vui vẻ!

18. May this week be a blessing to your life. May every door that leads to your success open. Wishing you a special week ahead.

Mong rằng tuần mới sẽ là một phước lành trong cuộc đời của bạn. Mong rằng mọi cánh cửa sẽ dẫn bạn đi đến thành công. Chúc bạn có một tuần thật đặc biệt ở phía trước.

19. As we step into a new week, I pray to God to give you the strength you need to stay focused on your goals. Happy new week!

Khi chúng ta bước sang một tuần mới, tôi cầu xin Chúa gửi đến bạn sức mạnh để tập trung vào mục tiêu của bản thân. Chúc bạn tuần mới vui vẻ!

20. For you to succeed in life, you need to know what you priorities are. Focus and always move toward your goal. Have a nice week ahead.

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần biết những gì phải được ưu tiên. Hãy tập trung và luôn luôn hướng tới mục tiêu của bạn. Chúc bạn một tuần tốt lành ở phía trước.

Tú Anh (Theo Wishes Msg, Love Text Messages)