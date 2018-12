Chọn cách học tiếng Anh hiệu quả

82% số người tham gia điều tra cho rằng các chương trình tivi giúp họ học tiếng Anh:

- 7% chọn The Simpsons

- 6% chọn How I met your mother

- 5% chọn CSI

- 4% chọn House, Big Bang Theory

- 3% chọn Gossip Girl, Family Guy

Những người cho rằng bộ phim "Friends" giúp họ học tiếng Anh hiệu quả đều thích đến Mỹ học ngôn ngữ này