Phiên chợ đêm sinh viên hoạt động từ 18h đến 22h, vào tất cả ngày trong tuần.

Đại học Quốc gia TP HCM thành lập năm 1995, được xây dựng trên diện tích 643 ha thuộc quận Thủ Đức (TP HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương). Hệ thống có các trường thành viên: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quốc tế, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật, An Giang và Khoa Y với khoảng 70.000 sinh viên đang theo học. Ngoài ra, ĐH Thể dục thể thao và ĐH An ninh, ĐH Nông Lâm cũng nằm liền kề.