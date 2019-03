Chiến thuật ghi điểm bài đọc hiểu môn thi tiếng Anh vào lớp 10

Để ghi điểm tuyệt đối, học sinh cần có vốn từ vựng lớn và kỹ năng đọc hiểu tốt.

Đọc hiểu là dạng bài đánh giá khả năng đọc hiểu và kiểm tra vốn từ vựng cũng như kỹ năng đọc văn bản của học sinh. Dưới đây là một số chiến thuật để ghi điểm tuyệt đối với dạng bài này.

Nhận diện đoạn văn

Mỗi đoạn văn được cung cấp trong đề thi đều viết dưới dạng diễn dịch - bố cục đoạn văn trình bày theo chủ đề (Topic), luận điểm (Main ideas), luận cứ, dẫn chứng (Supporting ideas).

Khi hiểu bố cục của bài đoạn, chúng ta dễ dàng tìm được thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.

Nhận diện câu hỏi

Câu hỏi trong phần đọc hiểu chia thành 2 nhóm chính là câu hỏi tổng quan và câu hỏi chi tiết.

Câu hỏi tổng quan (General questions) gồm 1, 2 câu với nội dung về chủ đề của đoạn văn.

Ví dụ: "What is the problem with the traffic?" Hoặc "Why does the writer give that idea?" Hoặc "What is the purpose of this article?"

Câu hỏi chi tiết (Detail questions) gồm 3, 4 câu, thường hỏi về thông tin chứa trong đoạn văn; tìm từ đồng nghĩa với từ được in đậm hoặc chọn đáp án để hoàn thành các câu câu hỏi.

Ví dụ: "What does... mean?"; "Why does the people want to dress nicely on the holiday?"; "Travellers should ..." hoặc "The word 'Subway' can be best replaced by ...".

Sau khi nhận diện được câu hỏi và đoạn văn, chúng ta có thể có bảng đối chiếu như sau:

"Chiến thuật" làm bài đọc hiểu đạt điểm cao

Bước 1: Đọc câu hỏi và phát hiện những từ khóa (key words). Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cố gắng dịch hoặc tìm các từ khóa (thường là danh từ - động từ - tính từ) trong câu.

Bước 2: Dựa vào những từ khóa đã tìm, đối chiếu với đoạn văn để xác định vị trí thông tin mà cần thiết.

Ở phần này, học sinh thường mắc sai lầm là cố gắng dịch toàn bộ đoạn văn sang tiếng Việt nên mất nhiều thời gian, dẫn đến không kịp hoàn thành các câu hỏi dạng bài khác.

Để khắc phục, học sinh cần đọc nhanh những dòng đầu, nắm bắt ý của toàn bài. Tiếp đó, dựa vào key words đã tìm được ở từng câu hỏi, đối chiếu với đoạn văn để xác định vị trí thông tin của của câu hỏi đó. Cuối cùng, dịch đoạn văn (khoảng 1-2 câu trước và 1-2 câu sau key words đó) và lựa chọn đáp án đúng nhất.

Với câu hỏi lựa chọn từ gần nghĩa nhất với từ in đậm thì cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Lấy toàn bộ câu văn có chứa từ in đậm đó.

Bước 2: Chuyển từ in đậm thành dấu "...", qua đó chuyển câu hỏi thành dạng "chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu văn.

Bước 3: Dịch các đáp án, rồi lắp ghép vào câu văn và chọn đáp án đúng nhất.

Mẹo ôn tập hiệu quả dạng bài đọc hiểu

Điểm mấu chốt để làm tốt bài đọc hiểu là từ vựng và kỹ năng làm bài (đặc biệt là kỹ năng quan sát và phát hiện thông tin) tốt. Để rèn luyện 2 vấn đề trên, học sinh cần lưu ý:

Tích lũy lượng từ vựng thông qua các phương pháp như học từ đồng nghĩa và trái nghĩa, luyện dịch văn bản, học theo cụm từ thường đi liền với nhau...

Nâng cao tần suất làm dạng bài đọc hiểu trong các đề thi, bởi khi dành đủ thời gian cho dạng bài này, các em sẽ tạo được kỹ năng cần thiết (đọc kỹ và đọc lướt đoạn văn, bài văn) để làm bài.

Lượng từ vựng lớn và kỹ năng làm bài, đặc biệt là kỹ năng quan sát và phát hiện thông tin tốt sẽ giúp học sinh tự tin giải quyết mọi dạng bài trong đề thi môn tiếng Anh và đạt điểm cao, nhất là với phần bài đọc hiểu. Do đó, học sinh cần luyện tập để trau dồi vốn từ vựng và nâng cao kỹ năng của bản thân.

Thầy Nguyễn Trung Nguyên

(Giáo viên tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục Học Mãi)