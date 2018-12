Chiến sĩ nghĩa vụ công an đạt điểm 10 môn Sử đậu đại học

Chiến sĩ nghĩa vụ công an đạt điểm 10 môn Sử

Ngày 17/8, nam sinh Nguyễn Thái Ngạn (22 tuổi, quê huyện Chợ Mới, An Giang) cho biết, anh vừa nộp giấy báo điểm thi THPT quốc gia về cơ quan để hoàn thành thủ tục, chuẩn bị nhập học Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội). Ngạn là chiến sĩ nghĩa vụ công an công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh An Giang) từ tháng 9/2013.

Ở kỳ thi THPT quốc gia năm nay, nam sinh đạt điểm khá cao ở khối C: Sử 10, Văn 7,75 và Địa 9. Ngạn được cộng thêm 2 điểm ưu tiên phục vụ trong ngành và 1 điểm ưu tiên khu vực. Tổng điểm xét tuyển của nam sinh là 29,75. "Tôi rất vui vì ước mơ phục vụ lâu dài trong ngành công an có cơ hội trở thành hiện thực", Ngạn chia sẻ.

Chiến sĩ nghĩa vụ công an Nguyễn Thái Ngạn. Ảnh: NVCC

Tại TP HCM, Trần Lê Khả Ái (ngụ quận 12) - nữ sinh bị câm điếc bẩm sinh 18 năm nay - cũng nhận được hai học bổng toàn phần ngành Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa từ các trường đại học tư thục.

Khả Ái phải đeo máy trợ thính từ lúc ba tuổi nhưng đã cố gắng theo học và hoàn thành chương trình THPT. Dù kết quả thi THPT quốc gia không cao với 13,75 điểm tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa song Khả Ái đủ điều kiện để được xét tuyển theo phương thức học bạ THPT.

Ông Trần Khương, cha của nữ sinh, vui mừng: "Vậy là cháu đã được theo học ngành mà mình yêu thích, phù hợp với sở trường và khả năng của mình. Thời gian tới sẽ thêm vất vả nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức vì con".

Nữ sinh Trần Lê Khả Ái và cha Trần Khương. Ảnh: Mạnh Tùng

Suốt 18 năm qua, ông Trần Khương đã chăm sóc cho con gái từng miếng ăn, giấc ngủ và đều đặn đưa đón đi học, đứng ngoài cổng trường chờ con trong mỗi kỳ thi.

Mạnh Tùng