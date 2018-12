"Before and Now" là ngày hội trưởng thành của học sinh các bậc học từ mầm non đến THCS của trường Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội). Học sinh nhận lời chúc mừng về sự trưởng thành từ cha mẹ, thầy cô. Các em lớp 9 tri ân cha mẹ bằng hành động quỳ gối rửa chân cho những người đã có công sinh thành, giáo dưỡng.