Câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật ở ngôi trường làng

Sau giờ học, 40 thành viên câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trường THPT Quỳnh Lưu 4 (Nghệ An) lại thiết kế, tháo lắp, thử nghiệm nhiều mô hình.

Tại cuộc thi Sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2019, học sinh trường THPT Quỳnh Lưu 4 (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã giành giải đặc biệt với công trình máy róc lá mía. Tỉnh Đoàn Nghệ An khen thưởng cho hai học sinh thực hiện dự án cải tiến con lăn sơn tường nhà bằng khí nén và máy cảnh báo sạt lở đất.

Thành tích đó có một phần đóng góp của Câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật trường Quỳnh Lưu 4. Là giáo viên vật lý, đồng hành với học sinh trong các cuộc thi, thầy Nguyễn Trung Kiên nhận thấy học trò có rất nhiều ý tưởng độc đáo, khả thi, tuy nhiên phần lớn bị rào cản về kiến thức, sự thiếu tự tin và kinh nghiệm gạt bỏ ngay từ buổi đầu.

"Nếu các em có được sự khích lệ, hỗ trợ kịp thời của các anh chị đi trước và của thầy cô thì khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm sẽ cao hơn", thầy Kiên trăn trở. Suy nghĩ đó được thảo luận trong giáo viên, lãnh đạo trường và ngày 5/4/2018, tại phòng họp Hội đồng, Câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật trường THPT Quỳnh Lưu 4 ra đời với 40 thành viên.

Ban cố vấn là các thầy cô đã hướng dẫn học sinh lập kế hoạch hoạt động, lên lịch sinh hoạt định kỳ, lập ban truyền thông giới thiệu về câu lạc bộ, lập kế hoạch phối hợp với Đoàn trường tổ chức hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường... Tinh thần học đi đôi với hành, khao khát khám phá trí thức và ứng dụng tri thức vào thực tiễn được thể hiện trong phương châm hành động của câu lạc bộ - kiến thức phổ thông, công nghệ cuộc sống.

Thời kỳ đầu, câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn. Thành viên đều là học sinh, phần lớn thời gian dành cho việc học tập trên lớp, không có điều kiện đóng góp kinh phí cho các hoạt động. Trong khi đó việc phát triển một ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật đòi hỏi phải đầu tư nhiều cả về thời gian lẫn kinh phí. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ phải linh hoạt trong việc sắp xếp lịch sinh hoạt định kỳ.

Thầy và trò trường THPT Quỳnh Lưu 4 thực hiện dự án "Cải tiến con lăn sơn tường nhà bằng khí nén".

Để có kinh phí, thầy cô trong ban cố vấn và thành viên tích cực đã gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, trình bày ý tưởng và xin tài trợ. Nhiều học sinh cũ của trường biết đến câu lạc bộ đã tích cực ủng hộ. Thầy và trò cũng tận dụng tối đa trang thiết bị cũ nhằm tiết kiệm chi phí. Sau giờ học, thầy trò lại cùng nhau thiết kế mô hình sản phẩm, tìm mua thiết bị, tháo lắp, thử nghiệm, quay video quá trình thực hiện dự án và biểu diễn sản phẩm của dự án...

Đầu năm học 2018-2019, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường do Câu lạc bộ Sáng tạo khoa học kĩ thuật phối hợp với Đoàn trường tổ chức đã thu hút 62 dự án dự thi. Ban tổ chức chọn 29 dự án vào vòng chung khảo, cuối cùng chọn 3 dự án chất lượng cao, được đầu tư hoàn thiện dự thi cấp tỉnh.

Dự án máy róc lá mía của hai em Nguyễn An Anh, Mai Văn Đạt sau khi giành giải đặc biệt đang được tiếp tục hoàn thiện để tham dự cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh và sáng tạo trẻ cấp quốc gia. Dự án máy cảnh báo sạt lở đất của em Chu Minh Quân tiếp tục dự hội thi tin học trẻ do tỉnh đoàn tổ chức và đạt giải ba.

Thầy Cao Thanh Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 4, đánh giá Câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật đã hoạt động tích cực, hiệu quả, khơi nguồn sáng tạo cho học sinh toàn trường, đóng góp xuất sắc cho kết quả giáo dục toàn diện của nhà trường trong năm học 2018-2019.

Tham dự cuộc thi Sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ông Thái Huy Vinh đánh giá công trình máy róc lá mía của trường Quỳnh Lưu 4 rất tốt. "Nằm ở địa bàn miền núi khó khăn, trường đạt thành tích như vậy là rất đáng khích lệ. Câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật là cách làm hay, đáng trân trọng", ông nói.

Nguyễn Thị Hà