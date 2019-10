Cậu bé bị bắt nạt viết thư gửi các bạn

MỹCậu bé RJ (11 tuổi) bị bắt nạt bằng những video đe dọa và các cuộc tấn công của bạn bè tại trường tiểu học.

Sau khi biết chuyện và làm việc với bác sĩ tâm lý, gia đình quyết định chuyển trường để RJ không phải chịu đựng thêm những áp lực. Vào ngày cuối trước khi chuyển đi, RJ gửi cho giáo viên chủ nhiệm một bức thư viết tay, mong cô giáo đọc cho các bạn cùng lớp. Dưới đây là nội dung bức thư:

"Chào cả lớp, tớ là RJ đây. Hôm nay, tớ sẽ nói cho mọi người về việc bắt nạt. Ở trường, tớ thấy việc này xảy ra rất nhiều, nhưng các cậu chẳng dám nói với giáo viên vì quá sợ hãi. Tớ cũng là một nạn nhân của hành vi này và đúng là việc thừa nhận thật khó khăn với tớ.

Bắt nạt là việc mọi người lặp đi lặp lại hành động trêu chọc với cậu nhiều lần, dù cậu đã tỏ rõ thái độ không thích. Không phải cứ phải đánh người khác thì mới là bắt nạt, đôi khi việc này còn biểu hiện cả ở những lời nói. Họ nhìn thấy khó khăn của cậu, nhưng thay vì giúp đỡ, họ cười nhạo, miệt thị và làm cậu tổn thương.

Đôi khi, mọi người bắt nạt vì ghen tị với cậu hoặc họ đang gặp khó khăn trong cuộc sống và tìm đến cậu để trút giận. Nhiều người nghĩ thật ngầu khi bắt nạt bạn bè, nhưng tớ thấy giúp đỡ và động viên người khác vượt qua khó khăn mới là ngầu nhất, còn bắt nạt là việc rất tệ.

Ảnh: WiscGEEK

Mẹ tớ bảo những kẻ bắt nạt cứ ra vẻ thế thôi, chứ họ cũng gặp khó khăn chẳng kém gì các nạn nhân của hành vi này. Họ yếu đuối nên tìm cách hạ bệ người khác để cảm giác bản thân được nâng lên.

Tớ nghĩ khi thấy ai đó bị bắt nạt hoặc chính chúng ta là nạn nhân thì không nên im lặng. Nếu giáo viên không có sự can thiệp, chúng ta có thể tìm tới bố mẹ, người thân hoặc bất kỳ ai tin tưởng để chia sẻ.

Tớ đã im lặng trong một thời gian dài vì nghĩ rằng khi chia sẻ với người lớn mọi việc sẽ tệ hơn, những kẻ bắt nạt cũng đe dọa tớ không được nói cho ai biết. Tớ thấy xấu hổ và bắt đầu trở nên ít nói, lúc nào cũng sợ sệt.

Sau đó, tớ nhận ra việc chia sẻ với người khác tuy khó khăn, thậm chí là xấu hổ, nhưng nó sẽ khiến cậu thật sự cảm thấy tốt lên và không còn cô đơn nữa. Tớ nghĩ điều quan trọng là cô giáo cũng phải giúp đỡ tụi mình vì đôi khi thấy các thầy cô hơi nghiêm khắc. Qua lá thư này, tớ hy vọng người lớn sẽ biết chúng ra cảm thấy không an toàn khi ở trường.

Tớ mong rằng, các cậu sẽ luôn mạnh mẽ, sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với người khác khi trải qua khó khăn.

Đối với bất cứ ai đang bị bắt nạt, xin hãy nhớ điều này, chính kẻ bắt nạt mới là người có vấn đề, chứ không phải cậu đâu. Hãy mạnh mẽ và dũng cảm đưa sự thật ra ánh sáng nhé.

Tớ sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng cậu.

Bạn của các cậu,

RJ".

Thanh Hằng (Theo Mirror, Together but not alone)