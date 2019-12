Cách viết thiệp mừng Giáng sinh bằng tiếng Anh

Tùy vào mối quan hệ, thiệp Giáng sinh tặng người yêu, bạn bè hay đồng nghiệp sẽ được viết theo cách riêng, nhưng tựu chung đều ngắn gọn.

Thiệp dành cho gia đình

1. There is no greater gift this holiday season than spending time with family around the Christmas tree. Can’t wait to see you all Christmas Eve.

Trong dịp nghỉ lễ, không món quà nào tuyệt vời hơn cả gia đình quây quần bên cây thông Noel. Con không thể chờ đợi để gặp mọi người vào đêm Giáng sinh.

2. Christmas is my favorite time of the year. Not because of the presents or days free from work, but because of the time I can spend with my family and friends. I’m wishing us to always be happy to see each other each and every day. Merry Christmas!

Giáng sinh là thời gian yêu thích nhất của con trong năm. Không phải vì những món quà hay những ngày tách rời khỏi công việc mà vì con có thể dành quãng thời gian này bên gia đình và bạn bè. Con chúc cho chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau. Giáng sinh vui vẻ.

3. Waking up in the house where I grew up is the best feeling ever. Christmas makes it even more magical. Dear family, I want to thank you for giving me the best memories I could ever ask for. Wishing you a very merry Christmas!

Thức dậy trong căn nhà nơi con lớn lên là điều tuyệt vời nhất. Giáng sinh càng làm nó trở nên kỳ diệu hơn. Gửi gia đình thân yêu, con muốn cảm ơn mọi người vì đã mang lại cho con những ký ức tốt đẹp nhất. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.

4. You’re someone who helps me remember the true reason for the season, and I’m so grateful for you.

Cha mẹ là người giúp con nhớ về lý do thực sự của mùa lễ hội và con rất biết ơn hai người.

5. May this wonderful holiday season shine and sparkle, may all of your dreams and wishes come true, and may you feel this joy and happiness all year round. Wishing you a beautiful Christmas!

Cầu mong dịp nghỉ lễ năm nay tỏa sáng lấp lánh, cầu mong tất cả ước mơ, hy vọng của cha mẹ thành hiện thực, cầu mong cha mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ trong cả năm. Chúc cha mẹ Giáng sinh tươi đẹp.

Ảnh: Shutterfly.

Thiệp dành cho người yêu

1. Christmas to me is all about loving you, caring for you and making you smile all the time. I love every Christmas with you being with me.

Giáng sinh đối với anh là việc yêu thương em, chăm sóc cho em và làm em mỉm cười bất cứ khi nào. Anh yêu tất cả mùa Giáng sinh có em bên anh.

2. Happy Christmas to the most beloved person in my life. I am thankful to you for all the beautiful moments that you’ve given me. You are amazing!

Giáng sinh vui vẻ nhé người anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Anh cảm ơn em vì những khoảnh khắc đẹp đẽ em dành cho anh. Em thật tuyệt vời.

3. You are the only person I am thinking of on this festive occasion. Thank you for filling my life with happiness and love. Happy Christmas!

Em là người duy nhất anh nghĩ đến trong dịp lễ hội này. Cảm ơn em vì đã lấp đầy cuộc đời anh bằng tình yêu và niềm hạnh phúc. Chúc em Giáng sinh vui vẻ.

4. Christmas holidays mean a lot to me because I get the chance of spending them with you. You are the reason for my happiness. Merry Christmas!

Kỳ nghỉ Giáng sinh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh bởi lẽ anh có cơ hội chia sẻ mọi điều cùng em. Em là khởi nguồn của niềm hạnh phúc trong anh. Chúc em Giáng sinh vui vẻ.

5. I spent my entire year thinking about how I’ll spend this Christmas with you. Finally, it’s time to make all my wishes come true. Merry Christmas!

Anh đã dành cả năm qua để tưởng tượng xem anh sẽ chia sẻ mùa Giáng sinh với em như thế nào. Cuối cùng thời điểm này cũng tới để anh thực hiện những ước mơ của mình. Chúc em Giáng sinh vui vẻ.

6. The warmth of you love melts my heart every time I think of you. Your love makes every Christmas of mine a special one!

Hơi ấm của tình yêu làm tan chảy trái tim anh mỗi khi anh nghĩ về em. Tình yêu của em khiến mỗi ngày Giáng sinh đối với anh đều đặc biệt.

Thiệp dành cho bạn bè

1. A friend like you is what makes Christmas special to me. Nothing makes me happier than sharing this season with you and I can’t wait for Christmas to get here.

Một người bạn như bạn khiến Giáng sinh trở nên đặc biệt hơn đối với tôi. Không gì có thể làm tôi vui hơn khi được chia sẻ mùa lễ hội này với bạn và tôi không thể chờ đợi Giáng sinh đến đây.

2. For my special friend, I send holiday greeting wishes for fun filled holiday season. I hope you will have lots of fun adventure and exciting moments on your holiday season this year. Have a happy holiday buddy.

Gửi người bạn đặc biệt của tôi, tôi dành những lời chúc tốt đẹp và vui vẻ nhất cho bạn trong dịp nghỉ lễ. Tôi hy vọng bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị và khoảnh khắc đáng nhớ suốt dịp nghỉ lễ năm nay. Chúc bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ.

3. The best present one can hope for this year is to spend time together. I can’t wait to celebrate the holidays with you my friend!

Món quà tuyệt vời nhất mỗi người hy vọng cho được trong năm nay là dành thời gian bên nhau. Tôi không thể chờ đến lúc ăn mừng ngày lễ với bạn.

4. Wishing you unlimited joy and infinite fun! Hope these holidays rejuvenate you, so that you return with full on energy and enthusiasm. Take Care. Happy holidays!

Chúc bạn luôn dồi dào niềm vui và sự hạnh phúc. Hy vọng những ngày nghỉ lễ giúp bạn trẻ trung hơn để được nạp đầy năng lượng và sự nhiệt huyết. Bảo trọng. Mừng mùa lễ hội.

5. Wishing you my friends all the special blessings of Christmas and the New Year.

Chúc tất cả bạn bè của tôi phước lành đặc biệt trong ngày Giáng sinh và năm mới.

Thiệp dành cho đồng nghiệp

1. You’re more than just a co-worker. You’re a friend. Happy Holidays.

Bạn không chỉ là đồng nghiệp, bạn là một người bạn. Mừng mùa lễ hội.

2. Your support and companionship means a lot to me. Thanks for everything. Merry Christmas and Happy New Year!

Sự hỗ trợ và đồng hành của bạn có ý nghĩa đặc biệt to lớn với tôi. Cảm ơn vì tất cả. Giáng sinh vui vẻ và Chúc mừng năm mới.

3. Working with you is a pleasure in life. There is so much to learn from you so thank you for being the best co-worker. Merry Christmas to you!

Được làm việc với bạn là niềm hân hoan trong cuộc sống. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ bạn vì vậy cảm ơn bạn vì đã trở thành người đồng nghiệp tuyệt vời. Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ.

4. Christmas is just another day to say working with you has always been so wonderful. Merry Christmas!

Giáng sinh chỉ là một ngày khác để nói rằng được làm việc với bạn thật tuyệt vời. Giáng sinh vui vẻ.

5. You have been a good friend and a great companion to me. You have had a big role to play in my work so, thank you for your kind support. Keep smiling as you spread the cheer. Merry Christmas and a Happy New Year!

Bạn là người bạn tốt, người đồng nghiệp tuyệt vời đối với tôi. Bạn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi và cảm ơn bạn về sự giúp đỡ tận tình. Hãy giữ nụ cười như khi bạn tràn ngập hạnh phúc. Giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới.

Tú Anh (Theo Shutterfly, Wishes Msg)