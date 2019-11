Thứ ba, 12/11/2019, 14:23 (GMT+7)

Cách nói rút gọn 'want to' và 'going to'

Để giao tiếp lưu loát và nhanh hơn, bạn có thể nói 'wanna' thay cho 'want to' và 'gonna' thay cho 'going to'.

Cách nói rút gọn 'want to' và 'going to' Moon Nguyen