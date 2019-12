Cách hưởng học phí ưu đãi như công dân Mỹ

Texas là một trong ba bang ở Mỹ có chính sách học phí đặc biệt dành cho học sinh quốc tế. Theo đạo luật Senate Bill năm 1528, một học sinh học ở bất cứ trường trung học thuộc bang Texas trong vòng 36 tháng và tốt nghiệp tại bang Texas, sẽ được hưởng mức học phí bậc đại học của công dân bang Texas - thấp hơn học phí cho sinh viên quốc tế từ hai đến ba lần.

Ngoài ra, theo đạo luật giáo dục số 51.968 của Mỹ, tất cả đại học bang Texas đều miễn giảm tối thiểu 24/30 tín chỉ năm nhất cho những học sinh có bằng tốt nghiệp tú tài quốc tế (International Baccalaureate). Điều này giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và chi phí của gần một năm đại học.

Tọa lạc tại Houston ‐ thành phố lớn nhất bang Texas với nhiều người Việt sinh sống, The Village School được thành lập năm 1966 là trường trung học nội trú xuất sắc tại đây. Trường được công nhận bởi hiệp hội các trường trung học tư thục nội trú ở bang Texas (TAAPS) và là thành viên của tổ chức Tú tài quốc tế trên thế giới (IBO).

Điểm nổi bật của trường The Village

- The Village School là trường duy nhất ở Houston giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB) được công nhận trên toàn thế giới giúp học sinh được miễn giảm tín chỉ ở bậc đại học.

- Trường có chương trình hợp tác với MIT và Học viện Nghệ thuật Juilliard giúp học sinh học theo chương trình do hai học viện nổi tiếng thiết kế, do những giáo sư danh giá giảng dạy và tham gia vào các cuộc tranh tài do hai cơ sở đào tạo này tổ chức.

- Trường The Village cũng là nhà tiên phong ở Mỹ hợp tác với Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania đưa môn học về khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy. Kết thúc chương trình học, học sinh sẽ làm dự án Capstone và chính các giáo sư của Trường Wharton sẽ đánh giá và chấm điểm dự án.

- The Village từ hơn 50 năm qua đã nổi tiếng là trường có nền tảng tốt cả về khoa học ‐ công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán mà trong tiếng Anh gọi tắt là STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

- Năm 2016, The Village có 18 học sinh được nhận vào thực tập và trong mùa hè 2017, có 60‐75 học sinh sẽ được các đối tác của The Village tiếp tục nhận vào thực tập. Hiện tại, The Village có hai học sinh đã được Cơ quan Hàng không ‐ Vũ trụ Mỹ (NASA) phỏng vấn và nhận vào thực tập. Bên cạnh đó còn nhiều cơ hội thực tập ở Childrens Hospital, DeBakey Institute for Cardiovascular Education & Training, MD Anderson, Fuel Tech Virtual Reality, House Partners Architects, học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đều có thể tham gia các chương trình thực tập này.

- Cơ hội học bổng tốt dành cho học sinh giỏi và xuất sắc đăng ký khóa nhập học nội trú ở trường vào kì nhập học tháng một và 8/2020.

Một góc phòng tập gym của The Village.

Vào 10h-12h, ngày 7/12, ISEE sẽ tổ chức hội thảo tại Văn phòng trung tâm tư vấn du học ISEE, sô 2 Phan Kế Bình, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM. Tại sự kiện, cô Amy DeBakey - Giám đốc Tuyển sinh quốc tế của trường The Village sẽ có buổi nói chuyện về chương trình Tú tài Quốc tế IB và phỏng vấn học bổng cho học sinh Việt Nam.

Liên hệ: 028 6275 8000

Email: cs@isee.com.vn