Chủ nhật, 21/7/2019, 11:02 (GMT+7)

Cách chào tạm biệt trong tiếng Anh Mỹ

Thay vì chỉ nói "Goodbye, see you soon", tùy vào từng thời điểm, người Mỹ có thể tạm biệt nhau bằng các cụm từ "Have a good day/night/one".

Cách chào tạm biệt trong tiếng Anh Mỹ Quang Nguyen