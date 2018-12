Các cách nói 'giá rẻ' trong tiếng Anh

Các cách chào trong tiếng Anh

Khi nói "cheap" người ta thường nghĩ đến một thứ "low quality" - chất lượng kém. Do đó, những người làm marketing không bao giờ sử dụng từ này cho hàng hóa của họ. Đối với dân làm marketing, người ta sẽ sử dụng "inexpensive" thay cho "cheap".

Ví dụ, khi giới thiệu sản phẩm, chúng ta nói "our product is very inexpensive" chứ không nói là "our product is very cheap". Người Mỹ chắc hẳn cũng có niềm tin giống người Việt - của rẻ là của ôi.

Một cách diễn đạt khác để thể hiện giá rẻ là "reasonable price". Khi bạn mua đồ nào đó mà giá của nó thấp hơn tương đối so với giá trị mà bạn cảm nhận, bạn nói: "This one has a very reasonable price".

Cách diễn đạt này khiến nhiều người liên tưởng tới một từ khác - "affordable price". Từ này không hẳn nghĩa là giá rẻ, có lẽ gần với cách hiểu là "giá hợp lý" trong tiếng Việt hơn. "Affordable price" cũng thường xuyên được sử dụng trong quảng cáo, chỉ các mặt hàng có giá trị cao, nhưng giá cả tương đối hài hòa.

Nếu bạn từng đi Walmart, chắc chắn từng gặp khẩu hiệu EDLP - Everyday Low Price. Một cách diễn đạt khác của giá rẻ là "low price" - giá thấp. Từ này được sử dụng tương tự với "inexpensive" nhưng ít "sang chảnh" bằng. Slogan "Everyday Low Price" hướng tới đối tượng khách hàng nhạy cảm về giá và muốn mua hàng giá rẻ.

Trong Marketing, EDLP là một chiến lược giá, đối ngược với chiến lược High/low pricing của các cửa hàng "discount store" (cửa hàng giảm giá). Trong các cửa hàng EDLP, hàng hóa luôn được giữ ở mức ổn định và thấp hơn giá hàng hóa thông thường. Lý do là, nhà bán lẻ cân bằng giữa giá thông thường của sản phẩm và giá bán chiết khấu để đưa ra mức giá ổn định thấp.

Trong khi đó, ở các cửa hàng "discount store", giá cả hàng hóa thông thường sẽ cao hơn so với cửa hàng EDLP. Tuy nhiên, khi có đợt giảm giá (discount), ví dụ Black Friday hoặc Giáng sinh thì giá hàng hóa có thể giảm mạnh. Tức là thông thường thì giá cao, bao giờ có đợt thì giá rất thấp (hi-low price). Người đến cửa hàng "discount store" mua hàng chủ yếu là để săn hàng "sale". Cho nên, mức giá thấp đôi khi cũng có thể được diễn đạt là "on sale".

Thực ra, còn rất nhiều các cách diễn đạt khác để nói về giá rẻ. Nhưng tóm lại, bạn có thể sử dụng các từ "cheap" - của rẻ của ôi; "inexpensive" - giá cả hợp lý; "reasonable price" hoặc "affordable price", đôi khi là "discounted price" hoặc "on sales", tùy vào hoàn cảnh mà dùng cho phù hợp.

Quang Nguyen