Business Two - mô hình đào tạo doanh nhân kiểu quân đội

Áp dụng cho đối tượng trên 18 tuổi

Business Two là chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam. Mục tiêu chính là giúp học viên đáp ứng 3 yêu cầu căn bản, quan trọng: chuyên môn, thái độ làm việc, kỹ năng hòa nhập văn hóa doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia chương trình Business Two: Sinh viên đang theo học đại học, cao đẳng; sinh viên chuẩn bị ra trường đến những người đã đi làm từ một đến 1,5 năm, người từ 18 tuổi, có mục tiêu làm kinh doanh.

Thời gian học 6 tháng

Với chương trình Business Two, học viên mất thời gian 6 tháng đào tạo thay vì mô hình đào tạo truyền thống đại học, cao đẳng mất 3-4 năm.

Nếu học trung cấp mất 2,5 hoặc 3 năm thì thời gian học tập tại trường Doanh Nhân CEO Việt Nam ngắn hơn nhiều. Như vậy, học viên vừa không tốn quá nhiều thời gian học lý thuyết, chi phí, nhanh chóng có thể đi làm để tự chủ cuộc sống, công việc. Khóa học Business Two tập trung đào tạo thực hành.

Mô hình Business Two đào tạo học viên trong 6 tháng.

Mô hình giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, trí tuệ

Rèn luyện theo mô hình quân đội: Chương trình Business Two được lồng ghép yếu tố kỷ luật quân đội, tổ chức chặt chẽ, giúp rèn luyện cho sinh viên thói quen làm việc chủ động, kỷ luật bản thân tốt, thái độ, tư duy tích cực, sử dụng thời gian như một nhân viên tại doanh nghiệp. Điều này tạo sự khác biệt so với mô hình đào tạo truyền thống.

Học viên tham gia khóa học Business Two sinh hoạt tập trung tại tòa nhà do Trường Doanh nhân CEO Việt Nam quản lý. Mọi hoạt động ăn ở, sinh hoạt, học tập, đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao do nhà trường sắp xếp, quản lý nhằm mục tiêu rèn luyện khuôn khổ nghiêm túc từng ngày theo chế độ sinh hoạt của doanh nhân thành đạt.

Các khung giờ học tập rèn luyện kéo dài từ 5h30 sáng đến 22h30 hàng ngày, lên lịch chặt chẽ, nghiêm túc. Việc rèn luyện này giúp sinh viên tập trung vào học tập thay vì việc vừa học vừa bị ảnh hưởng bởi những thú vui bên ngoài.

Học viên học chuyên môn, tham gia hoạt động để rèn luyện nhiều kỹ năng mềm, chơi thể thao.

Huấn luyện kinh doanh thực tiễn và hội nhập doanh nghiệp: Giám đốc chức năng, giám đốc các công ty con Tập đoàn CEO Việt Nam, người đang kinh doanh thực tế sẽ huấn luyện sinh viên trên nền tảng chương trình đào tạo do Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam xây dựng, tổ chức.

Không chỉ chuyên môn, học viên sẽ học những kỹ năng mềm cần thiết hòa nhập trong môi trường doanh nghiệp như chơi guitar, tập võ, dùng thức ăn theo kiểu phương Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản. Kết thúc chương trình huấn luyện, học viên có thuyết trình trước đám đông, giao tiếp tiếng Anh căn bản trong đời sống, công việc.

Nhà trường đào tạo học viên theo mô hình quân đội.

Đại diện nhà trường cho biết, nhiều sinh viên thu nhập 40 triệu chỉ sau một năm đi làm, tự chủ cuộc sống, có cơ hội học tập, trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Hàng năm, nhà trường cung cấp hàng trăm nhân sự chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Thậm chí, chưa kết thúc chương trình thực tập, sinh viên vào làm chính thức tại doanh nghiệp.

Trường Doanh nhân CEO Việt Nam là nơi tạo ra nguồn nhân lực chất lượng sát thực tế, rèn luyện cả đức, trí tuệ góp phần vào sự phát triển của đất nước, tạo điều kiện cho các bạn trẻ tham gia chương trình học đi đôi với thực hành.

(Nguồn: Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam)