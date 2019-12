Bốn câu đố thử tài thám tử

Bạn hãy tưởng tượng là thám tử - nhân vật trong các câu đố, để giải quyết những tình huống xảy ra với chính mình.

Câu 1: Thám tử được giao tìm kiếm thủ phạm trong một vụ trộm. Anh đến hiện trường sau vài phút, hỏi khổ chủ về những chuyện xảy ra.

Nữ chủ nhà vừa khóc vừa nói: "Chồng tôi đang đi công tác. Tôi ở một mình trong căn nhà hai tầng này. Lúc đang lau chùi gương trong nhà tắm, ai đó đã cầm súng dí vào cổ tôi từ phía sau. Tôi sợ quá, khai với hắn về nơi để đồ trang sức. Tên trộm đã lấy tất cả và nhanh chóng rời đi. Tôi đã gọi ngay cho cảnh sát".

Thám tử hỏi nữ chủ nhà "Tên trộm trông như thế nào"? Cô trả lời do anh ta đứng đằng sau nên không nhìn thấy gì. Thám tử kết luận ngay chủ nhà nói dối. Hỏi tại sao?

>>Đáp án

Câu 2: Đang đi chơi, một cặp vợ chồng già mở ứng dụng xem camera ở nhà ra thì phát hiện có hai tên trộm đang lục tung ngôi nhà của mình. Họ liền gọi cho cảnh sát.

Thám tử đến tiếp cận ngôi nhà trong khi những tên tội phạm vẫn ở bên trong. Căn nhà có ba cửa: trước, sau và cửa tầng hầm. Ở mỗi cửa, chủ nhà đã có những biện pháp chống trộm. Cửa trước là một chú chó hung dữ mới được xích ở đó khi họ ra khỏi nhà. Cửa sau được trang bị một chuông báo động, phát tín hiệu để cảnh sát biết nhà có kẻ đột nhập và đến hiện trường nhanh chóng. Cửa tầng hầm được trang bị bình khí carbon monoxide, chỉ cần tên trộm mở cửa là khí sẽ phát ra khiến họ ngộp thở.

Thám tử chỉ có thể núp sau một cánh cửa để bắt những tên trộm. Hỏi anh ta nên lựa chọn cánh cửa nào?

>>Đáp án

Câu 3: Thám tử bước vào một văn phòng thì cánh cửa đột nhiên đóng sập và bị khóa chặt. Một giọng nói phát ra từ chiếc loa trong văn phòng: "Tôi muốn chơi một trò chơi với anh. Căn phòng này có ba cánh cửa. Cái thứ nhất có một con ruồi cực độc phía sau. Cái thứ hai là một bầy zombie và chúng cắn ai thì người đó sẽ biến thành zombie. Cái thứ ba là một con gấu to và hung dữ. Anh có ba vật hỗ trợ là một cuộn băng dính, con dao sắc và một bình khí độc. Nếu chọn đúng cánh cửa, tôi sẽ để anh đi".

Hỏi thám tử nên chọn cánh cửa nào?

>>Đáp án

Câu 4: Do muốn tìm hiểu người nào đã sập cửa nhốt mình trong văn phòng, ngày hôm sau, thám tử quay lại cùng một số cảnh sát. Quan sát xung quanh phòng, thám tử phát hiện có ba vết giày của ba người là thư ký, người quản lý và người giao hàng (do hôm qua trời mưa nên dấu giày in rất rõ trên sàn). Thám tử bắt đầu điều tra.

Nữ thư ký nói: "Hôm qua văn phòng đóng cửa. Biết phòng rất ngột ngạt nên khi đi ngang qua tôi đã tạt vào mở cửa sổ rồi đi ra".

Người quản lý nói: "Tôi để quên chùm chìa khóa ở móc trên tường cạnh cửa ra vào nên đã đến để lấy".

Người giao hàng khai: "Tôi đã đến văn phòng lấy chút tài liệu vào buổi chiều và quay ra ngay lập tức".

Hỏi ai là người đã sập cửa nhốt thám tử?

>>Đáp án

Theo 7-second riddles