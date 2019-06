Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án và thang điểm môn Ngữ văn

Sáng 29/6, hai ngày sau khi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết thúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề, đáp án và hướng dẫn chấm bài môn Ngữ văn, bao gồm cả đề chính thức và đề thi dự bị, do có bốn thí sinh phải làm đề dự bị môn này vào chiều 27/6 sau những sai sót của cán bộ coi thi.

Đề và đáp án đề chính thức như sau:

Đề và đáp án đề dự bị như sau:

Ngữ văn là môn thi bắt buộc và cũng là môn tự luận duy nhất trong kỳ thi THPT quốc gia. Năm 2019, gần 872.000 thí sinh đăng ký dự thi môn này nhưng gần 3.500 em không đến thi sáng 25/6. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế ở môn thi này là 25. Trong đó, ba em bị cảnh cáo, 22 em bị đình chỉ thi, chủ yếu do mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi.

Một thí sinh Phú Thọ, do chụp đề gửi ra ngoài nhờ bạn giải hộ, đã bị đình chỉ và đang bị cơ quan công an điều tra. Bốn thí sinh ở Sơn La và Lào Cai phải làm lại bài thi bằng đề dự phòng vào chiều 27/6 do sai sót của cán bộ coi thi. Cả kỳ thi có sáu cán bộ bị đình chỉ coi thi, tất cả đều ở môn Ngữ văn.