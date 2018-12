Bộ Công an: Nữ sinh Lạng Sơn không đủ tiêu chuẩn vào ngành

Ngày 22/8, ông Đào Văn Phú, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết Bộ Công an đã có văn bản trả lời thí sinh Nguyễn Như Quỳnh (19 tuổi ở huyện Chi Lăng, đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2016) rằng không đủ điều kiện theo học tại các trường công an.

Tô Thị Đệ và Nguyễn Như Quỳnh không đủ điều kiện lý lịch để theo học các trường công an. Ảnh: NVCC

“Bộ Công an không đồng ý chiếu cố trường hợp này, vì chiếu theo quy định thì lý lịch của Nguyễn Như Quỳnh không đạt. Sau khi nhận văn bản trả lời của Bộ, Công an tỉnh đã liên hệ trực tiếp tới nữ sinh, gia đình thông báo ngay và có văn bản gửi về để em có thể nộp hồ sơ vào trường khác kịp thời”, ông Phú thông tin.

Trước đó, Quỳnh nhận được thông báo của Công an tỉnh không đủ tiêu chuẩn chính trị do án tích của bố. Năm 1994, bố em bị Tòa án Bộ tư lệnh Quân khu I xử 12 tháng tù treo do tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Năm 1995, ông được xóa án tích rồi lập gia đình.

Hy vọng mình được xem xét để nộp hồ sơ vào Học viện An ninh Nhân dân, Quỳnh đã gửi đơn cầu xét lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Bố cô cũng viết đơn trình bày mong Bộ trưởng Công an, Tổng Cục Chính trị - Bộ Công an xem xét cho trường hợp của con gái mình.

65% độc giả cho rằng nên linh hoạt trong việc xét lý lịch vào ngành công an.

Trường hợp khác là nữ sinh Tô Thị Đệ (20 tuổi, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình) thi THPT quốc gia 2016 được 30, cả điểm cộng ưu tiên nhưng không đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân vì ông nội theo giặc Pháp nên không đủ điều kiện lý lịch sau khi thẩm tra. Nữ sinh này đã gửi tâm thư tới Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an Trần Bá Thiều bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho đất nước trong ngành công an.

“Đối chiếu quy định xét vào ngành công an, em Tô Thị Đệ không đủ điều kiện. Chúng tôi rất tiếc cho cả em Quỳnh và Đệ vì điểm 2 em đều cao. Công an tỉnh đã giải thích rõ ràng cho các em hiểu và khuyên nên chọn trường khác”, đại diện công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Hồng Vân

