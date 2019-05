Bộ Công an loại 25 sinh viên từ Sơn La sau vụ gian lận điểm

Thí sinh Sơn La được nâng 26,55 điểm thi THPT quốc gia

Ngày 17/4, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết đã nhận danh sách sinh viên được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 từ Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La. Cục Đào tạo đã chuyển danh sách về trường trực thuộc và bàn giao 25 em này về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La để làm thủ tục trả cho gia đình quản lý.

Trong 25 sinh viên bị trả về, 7 em trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân, 16 em đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân và 2 em vào Đại học Phòng cháy chữa cháy. Ngoài thí sinh lớp 12 dự thi, trong số này còn có một số em đang thực hiện nghĩa vụ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Đào tạo (Bộ Công an), cho biết trường sẽ bố trí phương tiện đưa các em về địa phương. Riêng những em đang thực hiện nghĩa vụ, Bộ Công an chỉ đạo đưa về công an địa phương để có biện pháp xử lý theo quy định cán bộ của ngành công an.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sơn La có 44 em được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Với việc 25 em bị trả về, còn 19 em đang theo học trường quân đội và trường dân sự.

Trước đó, Học viện Cảnh sát nhân dân cũng trả 17 sinh viên, Học viện An ninh nhân dân trả 9 em và Đại học Phòng cháy chữa cháy trả 2 em về tỉnh Hoà Bình do có điểm chấm thẩm định giảm so với điểm chuẩn.

Theo quy chế thi THPT quốc gia 2018, trong khi chờ cơ quan điều tra làm rõ sai phạm của thí sinh trong vụ gian lận điểm thi, nếu các em có điểm chấm thẩm định đủ trúng tuyển vào trường thì vẫn được học tiếp. Trường hợp bị xóa tên do điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển, học viên vẫn được tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Năm 2018, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 350 chỉ tiêu với điểm đầu vào các ngành đào tạo chính quy từ 24,15 đến 27,15, tùy thuộc vào tổ hợp A01, C03 hay D01 và nam hay nữ. Tương tự, Học viện An ninh nhân dân xét tuyển theo ba tổ hợp trên với mức điểm từ 24,2 đến 26,1, chỉ tiêu là 235. Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 142 chỉ tiêu, điểm trúng tuyển từ 23,65 đến 24,4.

Như vậy, tổng chỉ tiêu của ba trường này năm 2018 là 727. Số thí sinh được nâng điểm ở Sơn La và Hòa Bình trúng tuyển vào ba trường chiếm gần 7,3%.