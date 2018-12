Bị tố cáo đạo văn, giáo sư gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng

GS Nguyễn Đức Tồn là thành viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ, hiện công tác tại Viện Ngôn ngữ - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông bị tố cáo đạo luận văn, luận án, bài viết của học trò, đồng nghiệp trong các cuốn sách đã xuất bản và đưa vào hồ sơ công nhận đạt chức danh giáo sư. Cụ thể, cuốn sách Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt trong so sánh với các dân tộc khác xuất bản năm 2002 của ông Nguyễn Đức Tồn được cho là sử dụng gần hết luận án phó tiến sĩ (năm 1996) của bà Nguyễn Thúy Khanh - nghiên cứu sinh do ông hướng dẫn. Sách cũng được tố cáo sao chép gần 100 trang khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Cao Thị Thu (chuyên ngành Ngôn ngữ, Đại học Tổng hợp Hà Nội), bảo vệ năm 1995. Cuốn sách thứ hai Những vấn đề dạy và học trong nhà trường, Phương pháp dạy và học tiếng Việt ở bậc THCS (xuất bản năm 2001) sử dụng nguyên văn bài báo của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà đăng trên tạp chí Ngôn ngữ trước đó. Bài báo không có tên ông Nguyễn Đức Tồn trong phần tác giả, nhưng ở cuốn sách của mình, ông Tồn lại chú thích "bài viết có sự cộng tác của Nguyễn Thanh Hà, nghiên cứu sinh Viện Ngôn ngữ học). Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ - giáo sư Trần Ngọc Thêm, sau khi đối chiếu kỹ lưỡng hai cuốn sách của ông Nguyễn Đức Tồn đã khẳng định "có dấu hiệu đạo văn". Cuốn Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt trong so sánh với các dân tộc khác của ông Tồn có 4 trên tổng số 11 chương giống gần y nguyên luận văn của bà Nguyễn Thúy Khanh và một sinh viên khác do ông Tồn hướng dẫn. Cuốn sách gửi đăng ký giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016 của giáo sư Tồn, bị tố cáo chép gần y nguyên 3-4 trang về khái niệm văn hóa từ cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của ông Trần Ngọc Thêm.